НАК: В колледже в Керчи взорвалась бомба

Национальный антитеррористический комитет (НАК) назвал причиной взрыва в Керченском политехническом колледже подрыв неустановленного устройства. Здание обследуют взрывотехники ФСБ.

В результате взрыва погибли десять человек, еще более 50 пострадали. Кадры с места происшествия появились в интернете, передает "ТВ Центр".