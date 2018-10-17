НАК: В колледже в Керчи взорвалась бомба

Национальный антитеррористический комитет (НАК) назвал причиной взрыва в Керченском политехническом колледже подрыв неустановленного устройства. Здание обследуют взрывотехники ФСБ.
В результате взрыва погибли десять человек, еще более 50 пострадали. Кадры с места происшествия появились в интернете, передает "ТВ Центр".
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