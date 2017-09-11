Назван виновник неприятного запаха под Москвой

Росприроднадзор сообщил о жалобах жителей подмосковных Балашихи и Реутова на неприятный запах. Эколог Анатолий Баташев назвал объекты в Московской области, которые могут быть причастны к распространению зловония. "Первая точка – это полигон, который выделяет пять тысяч кубов метана в час, эта беда никуда не девалась, он присыпан, но тем не менее полигон – это такая гигантская химическая лаборатория", – цитирует телеканал "360" специалиста.

Вторая проблемная точка оказалась уже в границах столицы. "Обрушилось на Балашиху, на разные районы "облако" с мусоросжигательного завода №4 и дышать стало совершенно невозможно", – рассказал эколог. "Также происходят иногда выбросы с Капотни, до нас этот запах тоже доходит", – добавил он. По его словам, улучшить ситуацию может экологический контроль как в области, так и в самой Москве.

Кроме того, большую опасность составляют мелкие выбросы, которые происходят на промзонах уже ночью. "Люди, к сожалению, спят ночью с открытыми окнами, они просто получают дозы такие, которые сопоставимы с химическим отравлением, химическим ожогом легких", – заметил Анатолий Баташев.