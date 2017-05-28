Самолет МС-21 совершил первый пробный полет

Новейший российский ближне-среднемагистральный самолет МС-21, который часто называют убийцей Boeing, совершил первый полет. Он взмыл в небо над Иркутском.

Пробный полет прошел в нормальном режиме, сообщил ТАСС источник на Иркутском авиационном заводе. От дальнейших комментариев представитель предприятия воздержался.

Информацию о полете подтвердил вице-премьер Дмитрий Рогозин. Он поделился в Сети фотографиями с места событий.