Вырезающий глаза маньяк перепугал жителей Петербурга

Петербургские следователи разыскивают 45-летнего маньяка. По данным сотрудников правоохранительных органов, мужчина вырезал своей жертве глаза.

Стражи порядка обнаружили на территории "Юнтоловского заказника" труп мужчины с многочисленными ножевыми ранениями и вырезанными глазными яблоками, передает "Пятый канал". По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Тем временем в Сети стали известны приметы предполагаемого маньяка. На вид преступнику с европейскими чертами лица около 45 лет, рост 180 сантиметров. Сообщается, что убийца был одет в синюю строительную куртку и кожаную кепку.

Ранее стало известно, что 46-летняя жительница Санкт-Петербурга утонула в ванне. Медики не обнаружили на теле погибшей внешних признаков насильственной смерти. Точные причины происшествия впоследствии установят судмедэксперты, передает региональное отделение "Комсомольской Правды".

Напомним, самым известным маньяком, выкалывавшим своим жертвам глаза, является Андрей Чикатило. В период с 1978 по 1990 год он совершил от 53 до 65 убийств. Мужчина заманивал своих будущих жертв в лес, после чего всячески издевался над ними. У многих потерпевших были отрезаны или откушены носы, языки и гениталии.

На заседании суда маньяк обнажал половые органы, оскорблял судей и присутствующих в зале. По приговору суда 14 февраля 1994 года Андрей Чикатило был расстрелян.

