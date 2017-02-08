Рабочий напал сам на себя с ножом из страха перед женой

Своеобразная история самопожертвования жителя Челябинской области началась еще в ноябре 2016 года. Тогда рабочий завода в городе Коркино получил зарплату – 32 тысячи рублей. Однако отнести деньги домой ему не хватило силы воли – мужчина ушел в загул. Все средства он потратил за два дня, передает сайт "Комсомольская правда". Ситуацию осложнял тот факт, что деньги были нужны для выплаты по ипотеке.

Боясь возвращаться к жене с пустыми руками и без каких-либо объяснений, мужчина решил сымитировать разбойное нападение. Он истыкал себе живот перочинным ножом и в таком виде предстал перед супругой. Для укрепления легенды даже отнес заявление в полицию.

Однако при проверке следователя казавшаяся складной история начала буквально рассыпаться на части. Правоохранители заметили, что получка была первого числа, а нападение – второго. Мужчина настаивал, что отметил получение денег с товарищами, а когда возвращался домой, его ограбили. Однако эта версия была жизнеспособна только до того, как оперативники начали бы опрашивать друзей потерпевшего. В конечном итоге тот решился и во всем сознался.

Ему были предъявлены обвинения по статье "Заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения", с которыми он согласился. Суд учел признание вины и раскаяние мужчины и приговорил его к двум годам условно.