"Зимняя дача" Агутина в США: дорогущий шик на берегу океана

Звездные супруги могут побаловать себя неприличной роскошью. Когда на сердце тоска, а в душе печаль, нет ничего лучше отдыха у океана. Благо, Леонид Агутин и Анжелика Варум успели прикупить в Майами недвижимость.

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Талантливые супруги добились успеха на сценическом поприще, а потому успели сколотить несметное богатство, часть которого ушла на покупку квартиры в США. Леонид Агутин и Анжелика Варум заключили заветную сделку еще в начале века.

Пока в заграничных апартаментах проживает их дочь Елизавета, которой приходится вкалывать за каждую копейку в своей копилке. Семейное гнездышко возле лазурных вод по некоторым оценкам обошлось артистам в сумму около миллиона долларов.

Дорогущий шик радует глаз и манит вернуться, так что прохладной осенью и зимой Леонид Агутин и Анжелика Варум стремятся прилететь в Америку. Певец не раз признавался, как много значит для него релакс у океана. Прямо из квартиры он может выйти на специальную открытую террасу, чтобы созерцать приливы и отливы волн.

Дизайн супруги выбрали изысканный и стильный. Заботы об интерьере взяла на себя исполнительница хита "Все в твоих руках". Он выполнен в бежевых и коричневатых тонах в классическом стиле — ничего лишнего.

Леонид Агутин и Анжелика Варум нередко хвастаются идиллией на американской земле. В соцсетях они размещают душевные кадры с побережья. Очевидно, совместное расслабление вдали от суматохи укрепляет их брак, который длится более 20 лет.