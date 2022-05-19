Аж вспотел: Пойманный на измене Агутин присунул свой агрегат молодой красотке

Леонид Агутин засветился с незнакомкой, которая на годы моложе его.

Артист уже не один десяток лет счастлив в браке с Анжеликой Варум. Их отношения кажутся идеальными, однако даже в них было место неприятным моментам. Вспомнить хотя бы, как однажды певца буквально за руку поймали на измене. Тогда в Сети появилось видео, на котором Леонид Агутин целовался с таинственной незнакомкой.

Пара оказалась на грани разрыва, но мудрость и великодушие Варум спасли этот брак. Судя по всему, измена мужа не заставила певицу по-другому относиться к времяпрепровождению мужа в компании женщин. Накануне артиста засняли рядом с молодой девушкой, правда, он был не один – компанию ему в этот момент составил близкий друг и коллега по цеху Игорь Николаев.

Дело в том, что оба музыканта решили на досуге заняться спортом и поиграть в теннис, а их тренером как раз оказалась та самая девушка с фотографии. "Отлично поиграли", – написал исполнитель хита "Выпьем за любовь", поблагодарив наставницу Алину. На снимке оба музыканта стоят рядом с тренером, при этом Леонид Агутин пристроился сзади и присунул девушке свой агрегат в виде ракетки, едва не коснувшись ее спортивного тела.

Очевидно, что тренировка, как и любой спорт, оказалась активной и знойной. То ли свет так упал на подмышки мужа Анжелики Варум, то ли он действительно вспотел, носясь по теннисному корту в попытке отбить мячи Игоря Николаева.