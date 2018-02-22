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Как сделать город экономически эффективным

Фото: stroi.mos.ru
Как проектировать районы так, чтобы город и бизнес получали от них наибольшую экономическую отдачу? Дать ответ на этот непростой вопрос сумели в Институте Градостроительного планирования Москвы. Его специалисты разработали комплекс методических рекомендаций, который позволит архитекторам и проектировщикам создавать максимально эффективные с точки зрения экономического эффекта районы. 
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Свою методику под названием "Оценка экономической эффективности мероприятий комплексного развития территорий" Институт Градостроительного планирования представил на семинаре, который состоялся в среду, 21 февраля.

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Главная цель авторов методических рекомендаций – дать возможность архитекторам и проектировщикам комплексно подходить к прогнозированию финансово-экономических последствий от их градостроительных действий, причем как с точки зрения бюджетной, так и инвестиционной сфер.

Решать такие задачи требует действующее законодательство. Кроме того, современные градостроительные тренды диктуют комплексный подход к развитию территорий, без чего невозможно обеспечить их финансово-экономическую привлекательность. На решение этой задачи и направлены разработанные специалистами Института рекомендации.

"Градостроительный кодекс России выдвигает к разработчикам требования к обеспечению сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов в проектировании района", - отметил начальник управления научно-экономических исследований Института Градостроительного планирования Москвы Николай Кикава.

Фото: Dni.Ru

Необходимо подчеркнуть, что комплексное развитие территорий подразумевает размещение объектов жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения, а также всей необходимой городской инфраструктуры для их функционирования. В этой связи, одной из основных задач градостроительного проектирования становится разработка стратегии сбалансированного функционального наполнения городских территорий, обеспечивающей высокий уровень экономической эффективности. 

Функциональный дисбаланс застройки городских территорий способен в долгосрочной перспективе вызвать значительные потери в бюджетной системе города Москвы, поскольку может сложиться ситуация, при которой

сумма отрицательных денежных потоков на содержание и эксплуатацию городской среды превысит налоговые и неналоговые поступления от хозяйственной деятельности на ней. 

Кроме того, если функциональный дисбаланс застройки сформируется на обширных участках городских территорий, создав тем самым диспропорцию между числом мест приложения труда и проживания, то неминуемо возрастет и маятниковая миграция населения, а с ней – затраты бюджета города Москвы на содержание и воспроизводство городской инфраструктуры. 

Вместе с тем, полагает Кикава, в некоторых случаях с отрицательной бюджетной эффективностью можно согласиться, к примеру, когда это проект комплексного развития территорий, имеющий социальную направленность. "Реновация – яркий тому пример. Если сейчас не решать эту проблему, то она будет крайне масштабной с точки зрения бюджетных потерь в перспективе", – сказал он.

Наиболее оптимальным вариантом градостроительного развития территории является тот, который способен обеспечить как коммерческую, так и бюджетную эффективность, предлагая строительство не только жилых объектов, но и создание мест приложения труда. И разработанные в Институте Градостроительного проектирования методические рекомендации помогут проектировщикам выбрать наиболее удачный вариант развития территорий в рамках этой концепции. 

Фото: stroi.mos.ru

Перед разработчиками рекомендаций стояла задача создать четкую, единую и действенную методику, эффективность которой подкрепляется обоснованным математическим аппаратом учета экономических факторов при выполнении работ по градостроительному проектированию. 

Благодаря разработанной методике, ее пользователи смогут проанализировать текущую эффективность использования городских территорий, посмотреть, какие недочеты имеются в этом отношении, и как их можно исправить. 

Оценка текущей эффективности использования городских территорий производится с помощью методов интегральной балльной оценки. Такая оценка позволяет разработать сценарии дальнейшего градостроительного развития территорий. 

Разработанная методика обеспечивает прогнозирование как положительных, так и отрицательных денежных потоков в бюджетной и инвестиционной сферах с последующей оценкой показателей их эффективности.

Стоит отметить, что методические рекомендации получили высокую оценку в профильных ведомствах и среди экспертного сообщества. Среди рецензентов рекомендаций были учреждения, подведомственные департаменту экономической политики и развития города Москвы, департаменту науки, промышленной политики и предпринимательства, департаменту развития новых территорий, а также Москомархитектуре. 

Автор: Иван Поляков22 февраля 2018, 21:01

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