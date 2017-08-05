Самый высокий небоскреб в Европе достроят до конца года

Столичные власти озвучили сроки окончания строительства башни "Федерация", которая будет считаться самым большим небоскребом в Европе. Возведение здания завершится до конца 2017 года.

О ходе строительства сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин. "Первая часть этого комплекса была сдана раньше, вторую мы введем в ближайшие месяцы. В целом основные объекты комплекса "Москва-Сити" планируется достроить в 2019 году", – цитирует его "Интерфакс".