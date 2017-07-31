В Зеленограде построят "брутальный" переход

В Зеленограде над Савелкинским проездом будет возведен пешеходный переход. Строение появится в месте примыкания улицы к Центральному проспекту.
Сооружение будет спроектировано в стиле "брутализм". Предположительно, переходом смогут воспользоваться до 1,2 тысячи человек в час, передает РИА Недвижимость. Сроки возведения не указаны.
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