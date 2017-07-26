Реконструкция Щелковского шоссе завершена
Рабочие наносят "финальные штрихи", заменяя бордюры, реставрируя спуски в переходы. При этом все работы проводятся в "щадящем" для автомобилистов и пешеходов режиме, чтобы минимально нарушать привычный порядок движения, рассказал журналистам первый заместитель главы департамента строительства Петр Аксенов.
"На сегодня работы по реконструкции самой магистрали завершены. Сейчас ведется благоустройство прилегающей к шоссе территории. Все работы будут закончены в полном объеме в сентябре", – сказал Аксенов. Столичный чиновник признал: Щелковское шоссе стало одним из самых сложных объектов реконструкции за последние годы. Главная проблема – невероятное количество разного рода коммуникаций. Ведь в этом районе сосредоточено большое количество промышленных предприятий, общественных зданий и, конечно, жилых кварталов.
Тепло– и водопровод, канализация, электрокабели – вся эта сеть тянулась по тоннелям, проложенным еще в 1960-х годах прямо под полотном дороги. Ее пришлось в буквальном смысле поднимать над проезжей частью и переносить за пределы шоссе – туда, где раньше был газон. Необходимость переустройства и перекладки большого объема инженерных коммуникаций привела к тому, что только водоводов было переложено почти 20 километров, подчеркнул Аксенов.
Журналисты, сопровождавшие столичного чиновника, могли убедиться: Щелковка действительно расширилась. Шире она стала за счет дополнительных полос, общая протяженность которых составила 11 километров. Кроме того, построено около 9 километров боковых съездов. Не забывают московские власти и о пешеходах. На всем протяжении шоссе раньше было 4 подземных перехода. Их реконструировали (на некоторых работы еще продолжаются), а вдобавок построили еще 5. Финальным участком работ стала эстакада, ведущая от Щелковского к съезду на Открытое шоссе. Она полностью готова и ждет открытия движения.
Реконструкция Щелковского шоссе началась в октябре 2012 года. Работы по расширению трассы и строительство дополнительных эстакад и разгонных полос планировалось завершить в 2014 году. Подрядчиком по этому проекту была выбрана компания "Трансстрой". Однако впоследствии у нее возникли проблемы, и подряд перешел к компании "Горизонт". На итоговой стоимости работ это никак не сказалось, заверил Петр Аксенов. По его данным, в целом реконструкция Щелковки обошлась в 9,8 миллиарда рублей.
Параллельно с реконструкцией Щелковки действуют и другие программы московского правительства – "Моя улица" и "Чистое небо". Работающие по этим проектам подрядчики буквально подхватывают начатое коллегами: обустраивают прилегающие территории, мостят тротуары вблизи переходов и выходов из метро современной гранитной плиткой, прячут под землю висящие в воздухе провода. Работа кипит: мэрия хочет как можно скорее дать Щелковке "зеленый свет".
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