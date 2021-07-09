США поставили Зеленского на место из-за коррупции

"США поставили Зеленского на место" – так красноречиво называл очередной видеоролик на своем ютуб-канале украинский военный эксперт и блогер, ветеран войны на Донбассе Алексей Петров. Он объяснил зрителям, как власти Соединенных Штатов оценивают политическую и экономическую ситуацию в Незалежной.
Петров рассказал о поездке президента Украины Владимира Зеленского в Вильнюс, в ходе которого тот отчитался о проделанных реформах. Однако данное положение вещей совсем не устроило американцев. Эксперт отметил, что госсекретарь США Энтони Блинкен выслушал речи главы Незалежной и дал ему свой ответ.
"Тут же прилетела ответка от госсекретаря США, который четко, без каких-либо эмоций обрисовал пять шагов, пять реформ, которые нужно сделать Украине", – сказал Петров.
Отметим, что в выступлении Блинкена речь, прежде всего, шла о коррупции на Украине, для устранения которой необходимы реформы. Чиновник, по мнению эксперта, "ткнул носом" Зеленского в уровень коррупции – 40 млрд. долларов.
Аналитик подчеркнул, что "вешать лапшу" украинский президент может только у себя в стране, а обмануть американские власти у него не получится. Петров поблагодарил Блинкена, который "коротко, четко и акцентированно поставил на место Зеленского и слуг народа".
Популярные темы форума
Наталья вернулась
Какие певцы вам не нравятся?
Ребёнок не слушается. Что делать?
Перенос мокрой зоны
НАТАЛЬЯ ОБРЕЗАЛА СЕБЕ ЯЙЦА. КАСТРИРОВАННАЯ.
Какое имя красивее?
ЗАСРАНАТА ИСПОГАНИЛА ФОРУМ.