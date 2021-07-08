Аналитик Ростовский высмеял Зеленского: Отвергнутый любовник

Украинский лидер Владимир Зеленский на днях в очередной раз пожаловался на нежелание президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена препятствовать строительству газопровода "Северный поток-2". На сей раз "жертвами" главы Незалежной стали корреспонденты американского издания Axios.
Часовое интервью по видеосвязи практически свелось к одной единственной мысли. Сами журналисты отметили в преамбуле, что Владимир Зеленский с их помощью пытался "умолять" главу Белого дома Джо Байдена встретиться с ним. При этом украинский президент выразил готовность присоединиться к своему американскому коллеги в любое время и в любом месте.
Политический аналитик Михаил Ростовский высмеял Владимира Зеленского за подобное поведение. Эксперт, ознакомившись с интервью, заявил, что глава Незалежной вел себя как "отвергнутый любовник" Байдена.
"Барин Байден нас не любит, не защищает, не ласкает, но, как только он поманит пальчиком, мы прилетим к нему на крыльях обожания", – так Ростовский в своей колонке кратко описал посыл Зеленского американским журналистам.
Эксперт отметил, что украинский президент оставил впечатление не государственного деятеля, а "мазохиста", который копается в собственных неудачах. Так, Зеленский возмутился, что Байден не сообщил ему лично о своем решении прекратить давление на проект "Северный поток". Президент Украины узнал об этом из СМИ.
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