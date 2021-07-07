"Дикий скандал": Зеленский променял США на Китай

Украинский политолог Тараса Березовец заявил, что президент Владимир Зеленский может оказаться в эпицентре "дикого скандала" из-за подписания новых контрактов с Китаем. На своем ютуб-канале эксперт отметил, что подобное развитие событий может негативно сказаться на отношениях с Соединенными Штатами, для которых КНР традиционно является геополитическим противником.
Конечно, Владимир Зеленский ни раз попадал в скандальные истории международного уровня. Однако на сей раз, по мнению аналитика, все может закончиться тем, что Вашингтон отменит приглашение для украинского лидера. Напомним, ранее глава Незалежной активно добивался встречи с американским президентом Джозефом Байденом.
Березовец отметил, что китайские компании, согласно новым контрактам, будут строить для Украины аэропорты, крупные дороги, мосты и вокзалы. Он уверен, что действия Зеленского приведут к охлаждению отношений не только с Белым домом, но и с канадскими властями.
Политолог уверен, что Незалежная "кинула" Канаду, когда отозвала свою подпись из-под резолюции об ущемлении прав уйгуров в Китае. Ранее документ был представлен в Совете ООН по правам человека.
"Как себя сейчас должны чувствовать американцы? Как себя чувствовать должны канадцы, которых мы кинули уже дважды?" – поинтересовался Березовец.
Эксперт заявил, что "циничные" действия украинских властей прямо перед долгожданной июльской встречей президентов Байдена и Зеленского могут привести к том, что Белый дом отменит все. Очевидно, там могут прийти к выводу, что Зеленский променял США на Китай. По мнению политолога, данная ситуация может стать "красной чертой" для американцев.
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