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Политика
На Украине задним числом "отменили" референдум по Крыму

На Украине задним числом "отменили" референдум по Крыму

На Украине решили "отменить" референдум по Крыму 2014 года, основываясь на законе о коренных народах 2021 года.
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На днях в Киеве прошло не то политическое ток-шоу, не то форум. Так или иначе, его темы были слегка оторваны от реальности. Спикеры, кстати, тоже. На этом форуме были предпринята очередная попытка "отменить" итоги референдума по Крыму.

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Невероятно, но факт. У президента Украины Владимира Зеленского есть постоянный представитель в Крыму. Более того, у постпреда есть свой аппарат и даже заместители. По крайней мере, чиновники числятся в официальном реестре и получают зарплату за счет украинских налогоплательщиков. Сразу уточним, что офис постпреда, разумеется, не находится в Крыму. Впрочем, это не мешает его заместителю Тамиле Ташевой задним числом "отменять" референдум по Крыму.

Рассказывая про новый скандальный украинский закон о коренных народах, чиновник заявила, что крымского народа не существует. Действительно, к такому выводу можно прийти, если ознакомиться с законом 2021 года. Меж тем, на его основе заместитель постпреда попыталась объяснить, почему референдум 2014 года не мог состояться. Видимо, аксиома "закон не имеет обратной силы" ее никак не смутил.

Во время киевского форума Ташева заявила, что в референдуме по Крыму не мог участвовать никто, кроме определенных новым законом коренных народов, а именно крымских татар, караимов и крымчаков. Тот факт, что скандальный закон просто вычеркнул русских, исторически населяющих Крымский полуостров и другие регионы, из числа коренных народов Украины, чиновницу опять же не смутил.

"Как государство мы рассматриваем защиту прав коренных народов как один из элементов на пути к деоккупации Крыма", – заявила Ташева.

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Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 16 июля 2021, 10:37 Источник: ПолитНавигатор ✓ Надежный источник

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