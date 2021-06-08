Русская община в Ливии попросила Россотрудничество открыть представительство в Бенгази

Члены русской общины в Ливии обратились к руководителю Россотрудничества Евгению Примакову с просьбой открыть в Бенгази представительство ведомства, которое должно поддерживать соотечественников за рубежом и содействовать распространению объективного представления о современной РФ.



«Обращаемся к Вам как к последней надежде! Нам, в недавнем прошлом — гражданам Советского Союза и России, русским, волею судьбы оказавшимися в государстве Ливия, нужна Ваша помощь», — говорится в документе (обращение имеется в распоряжении редакции).

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По их словам, североафриканская страна столкнулась с противоречиями и конфликтами, поэтому до людей, говорящих и думающих по-русски, а также считающих РФ родиной, никому нет никакого дела.

«Нет ни посольства, ни консульства в Бенгази, как было раньше. Мы — ваши соотечественники, фактически брошены на произвол судьбы», — подчеркнули авторы обращения.

Сейчас россияне могут обраться за помощью и поддержкой лишь в представительство Россотрудничества в Египте, однако это другая страна, поэтому нужны деньги и время. Причем многие утратили документы в ходе конфликта в Ливии, поэтому не могут пересечь границу.

Члены русской общины в североафриканской стране попросили ведомство открыть представительство в достаточно мирном и безопасном Бенгази. Взамен они пообещали всячески помочь Россотрудничеству.

«Искренне надеемся, что вы не оставите этот призыв о помощи без ответа. Поверьте, очень страшно потерять самое дорогое, что есть у человека, — Родину», — завершили авторы обращения.

Беспомощная структура?

Россотрудничество или, как гласит полное название структуры, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству создали в 2008 году.

Русские дома, расположенные по всему миру, организовывают культурные вечера, кинопоказы и различные конкурсы. В то же время соотечественники за рубежом по-прежнему чувствуют себя незащищенными перед репрессиями, их права ущемляют.

Освобождением незаконно удерживаемых в тюрьмах граждан приходится заниматься МИДу. Так произошло, например, в ситуации с задержанными в Турции журналистами НТВ — репортером Алексеем Петрушко и оператором Иваном Малышкиным — 3 декабря 2020 года.

Подобное наблюдалось и в Ливии, где в разное время в частных тюрьмах содержалось по меньшей мере шесть россиян. Все они попали в изоляторы по надуманным обвинениям или и вовсе без предъявления оных. Есть сомнения, что Россотрудничество как-то проявило себя в деле освобождения россиян.

Сейчас русская диаспора в Ливии напрямую просит главу организации Евгения Примакова вмешаться и открыть представительство в африканской стране. Но не исключено, что даже при получении обращения Россотрудничество предпочтет чаепития и баранки проблемам соотечественников, проживающих фактически в «горячей точке».