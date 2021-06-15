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Политика
А велика ли потеря? Закрытие офиса Россотрудничества на Украине

А велика ли потеря? Закрытие офиса Россотрудничества на Украине

4 апреля президент Украины Владимир Зеленский утвердил пакет санкций против России. Среди прочих, под них попал Российский центр науки и культуры в Киеве – представительство Россотрудничества на Украине. Уже 7 апреля заместитель главы ведомства Павел Швецов заявил, что здание представительства будет закрыто. Так чем же занималось Россотрудничество на Украине и сильно ли ударит ограничение Зеленского по всему русскому, разбираемся ниже.
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Представительство «мягкой силы»

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Представительство Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, оно же Россотрудничество, на Украине было образовано в 2007 г.

Основные задачи агентства – это налаживание гуманитарных связей – образование, наука, культура, сохранение российских мемориальных объектов за рубежом, популяризация русского языка, поддержка соотечественников-эмигрантов.

В реальности создается впечатление, что агентство явно старается не перетрудиться за этими занятиями. При центре действуют курсы русского языка и литературы, а также летняя языковая школа «Грамотеи» и детский языковой клуб «АБВГДейка», проводятся различные вечера посвященные русскому языку, литературе, музыке и искусству, ведется набор в учебные заведения России.

Однако если разобраться в деталях, результаты этой деятельности найти крайне проблематично..

К примеру, в прошлом году в летней языковой школе «Грамотеи» было проведено две смены, и в каждой обучение прошло по девять детей, то есть общее количество выпускников прошлого года всего-то 18 человек – это на сорокамиллионную Украину. Освещались все эти мероприятия исключительно на ресурсах самого Россотрудничества, которые на Украине попросту никто не читает. Закрадывается мысль, что аудитория этих роликов и заметок – исключительно собственное начальство, перед которым нужно отчитаться.

На ютуб-канале организации регулярно выходят видеолекции, посвященные русской культуре и истории, однако количество просмотров редко переваливает за двести. Нет, не тысяч, двести просмотров. Россотрудничество исправно выпускает в мир контент, который не интересен вообще никому.

В целом, вся работа, построенная в представительстве, по большей части направлена на старшее поколение, и даже она никак не освещается. В итоге мероприятия Россотрудничества посещают практически одни и те же люди. К примеру, 17 марта в Русском доме состоялась презентация книги Станислава Лектора «Сон богомола» на котором присутствовало аж около 25 человек.

22 марта был проведен творческий вечер поэтессы Алисы Водовозовой, на котором побывали примерно те же 25 посетителей, в основном пожилых людей, большая часть из которых также приходила на презентацию книги.

С работой по набору студентов на Украине – свои проблемы. Например, 28 мая автор телеграм-канала «За державу обидно» опубликовал новость от подписчика из Харькова. Суть ее в том, что из-за ковидного запрета с Украины на территорию России не может выехать студентка московского ПСТГУ, который с февраля вернул очную форму обучения, а значит, за неявку студентке грозит отчисление. При этом, проблему не решают ни в Россотрудничестве, ни в Миноборнауке. Студент зачислен, отчет составлен, чего ж еще желать.

Упущенные возможности, невеликие утраты

В итоге, работа представительства Россотрудничества на Украине направлена лишь на узкий круг ностальгирующих стариков в Киеве. Заинтересовать хотя бы чуть более широкий круг украинцев Россотрудничеству просто нечем. Работа с неправительственными организациями, которые могли бы действовать за пределами столицы при поддержке Россотрудничества – не ведется.

Можно было бы огорчиться, что у России выбивают из рук мощный инструмент влияния, но дело выглядит так, будто с российского налогоплательщика снимают лишнюю нагрузку в лице команды, годами профессионально толокшей воду в ступе. Неудивительно, что в украинском обществе в последние годы повестку так эффектно перехватили националисты – что им могло дать наше федеральное агентство по чаепитиям и роликам на двести просмотров?

Да, на Украине работать тяжело. Да, сложно пропагандировать русский язык и русскую культуру в государстве, где Россию официально объявили врагом и агрессором. Но тем важнее была та миссия, которую возложили на отделение Россотрудничества на Украине. И если уж за пропаганду всего русского тебя гонят, то пусть хотя бы будет, за что выгонять.

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Фото: ukr.rs.gov.ru/
Автор: 15 июня 2021, 14:04

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