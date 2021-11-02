Китай не признал лидерства США в вопросах изменения климата

Климатический саммит G20 начался в Глазго в понедельник и завершился 2 ноября. В нем участвовали лидеры 120 экономически развитых стран. Участники мероприятия будут работать в Глазго до 12 ноября – именно в этот день ожидается публикация итоговых документов конференции.
По итогам саммита президент США Джо Байден обвинил Россию и Китай в том, что эти страны негативно относятся к вопросу изменения мирового климата.
При этом Байден назвал свою страну главной в вопросе решения климатических проблем, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
Китайцы же уверены: американский лидер тем самым поставил под сомнение действия "большой двадцатки" в направлении данной работы. В Китае уверены, что США не могут быть единоличными лидерами в деятельности ООН по борьбе с изменением климата, так как сами они ничего не делают для снижения парникового эффекта на планете и не имеют четкого алгоритма действий по данному вопросу.
Китай же уже сейчас проделывает большую работу для сохранения нормального климата на планете и снижению опасных выбросов в атмосферу.
Ранее в Кремле рассказали о возможной встрече Владимира Путина и Джо Байдена после саммита в Глазго.
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