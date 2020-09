"Северный поток – 2" под угрозой из-за ситуации с Навальным

США намерены таким образом привлечь Россию к ответственности за инцидент. Соответствующий комментарий Коттон опубликовал на своей странице в "Твиттер", сделав репост одного из немецких СМИ о выводах медиков из Германии, занимавшихся лечением Навального.

Коттон – один из трех сенаторов, отправивших письмо немецкой компании Sassnitz GmbH, которая участвует в строительстве газопровода. Представители Конгресса заявили в своем обращении, что им грозит "финансовое разрушение". Ранее Коттон уже покушался на "Северный поток – 2" с иными инициативами, призванными остановить его строительство.

Такая активная атака Запада на проект наталкивает на мысли о том, что ЕС готовили почву для того, чтобы дать США возможность в подобной риторике высказаться по острому вопросу. Напомним, 2 сентября правительство ФРГ заявило, что эксперты из лаборатории бундесвера пришли к выводу об "отравлении" блогера боевым веществом "Новичок".

Halt the Nord Stream 2 pipeline to hold the Russians accountable. https://t.co/KpI0auGXP9