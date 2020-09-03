"Северный поток – 2" под угрозой из-за ситуации с Навальным

США намерены таким образом привлечь Россию к ответственности за инцидент. Соответствующий комментарий Коттон опубликовал на своей странице в "Твиттер", сделав репост одного из немецких СМИ о выводах медиков из Германии, занимавшихся лечением Навального.
Коттон – один из трех сенаторов, отправивших письмо немецкой компании Sassnitz GmbH, которая участвует в строительстве газопровода. Представители Конгресса заявили в своем обращении, что им грозит "финансовое разрушение". Ранее Коттон уже покушался на "Северный поток – 2" с иными инициативами, призванными остановить его строительство.
Такая активная атака Запада на проект наталкивает на мысли о том, что ЕС готовили почву для того, чтобы дать США возможность в подобной риторике высказаться по острому вопросу. Напомним, 2 сентября правительство ФРГ заявило, что эксперты из лаборатории бундесвера пришли к выводу об "отравлении" блогера боевым веществом "Новичок".
Halt the Nord Stream 2 pipeline to hold the Russians accountable. https://t.co/KpI0auGXP9— Tom Cotton (@SenTomCotton) September 2, 2020
В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что немецкая сторона не стала информировать Москву о сделанных выводах. Россия не располагает такими данными.
Ранее один из создателей "Новичка" заявил, что блогера им отравить не могли. Если бы это было так, то пострадали бы и другие пассажиры самолета, в котором летел Навальный. Оппозиционер до сих пор находится в коме. Он проходит лечение в берлинской клинике "Шаритэ".
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