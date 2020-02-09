"Останутся рожки да ножки": хвастливого Зеленского спустили с небес на землю

В минувшую субботу, 8 февраля, Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Ватикан. Президент встретился с главой Римско-католической церкви, чтобы обсудить роль Святого престола в разрешении конфликта на востоке Украины.
"Главное, о чем мы говорили, – это мир. Он даже назвал меня президентом мира – вот такой у меня сейчас имидж в Европе", – цитирует Владимира Зеленского РБК. Глава страны добавил, что в ходе беседы также коснулся вопроса освобождения пленных украинцев в Донбассе и России.
Сенатор Алексей Пушков считает, что президенту пока рано хвастаться негласным титулом. Он спустил Владимира Зеленского с небес на землю: "Через пару лет Папа Римский спросит его: "Ну, и где же мир?". И если Зеленский начнет объяснять, что ему Билецкие мир установить не разрешают, останутся от его имиджа одни рожки да ножки".
Напомним, Папа Римский Франциск не раз призывал к установлению мира на Украине. В декабре прошлого года глава Католической церкви рассказал, что молится за успех встречи "нормандской четверки". Он выразил надежду, что политическая беседа "принесет плоды мира".