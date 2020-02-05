Униженный Зеленский устроил разнос подчиненным

Президент Украины Владимир Зеленнский вновь оказался унижен в глазах некоторых украинских граждан, когда выяснилось, что ни правительство страны, ни ее парламент, не спешат выполнять его поручения. В ответ политик устроил своим подчиненным разнос.

Несмотря на то, что Владимир Зеленский одержал победу на выборах президента Украины с рекордным отрывом от своего ближайшего конкурента – Петра Порошенко, ему постоянно приходится доказывать окружающим и самому себе, что он является серьезным политиком, а не играет такую роль. И каждый эпизод, демонстрирующий неспособность украинского лидера эффективно руководить страной, становится для него чувствительным ударом.

На совещании с участием представителей кабинета министров Украины и Верховной рады Владимир Зеленский обратил внимание, что правительство и парламент не выполнили девять задач, которые он перед ними поставил, передает портал "Обозреватель". Еще 13 или выполнены частично, или находятся в процессе выполнения.

В частности, была провалена важная для страны задача по реформированию железнодорожных перевозок. Ранее на Украине циркулировали слухи, что эту отрасль Киев собирается уступить немецкому бизнесу, однако, судя по сообщениям, сделка сорвалась в последний момент. Возможно, что камнем преткновения стали именно проблемы с украинскими законами.

Кроме того, Верховная рада до сих пор не рассмотрела законопроект о регулировании деятельности азартных игр. Осталась без внимания депутатов и инициатива о "внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения". Отметим, на Украине любые попытки подступиться к вопросу о земле вызывают крайне острую болезненную реакцию.

Народ уверен – о чем бы политики не говорили и в чем бы ни пытались их убедить, на самом деле они собираются продать всю земли международным корпорациям, а простых людей низвести до состояния невольников. Владимир Зеленский серьезно пострадал, когда пытался убедить избирателей в том, что закон о земле принимается в их интересах.