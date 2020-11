"Очень странно": Трамп заподозрил демократов в фальсификации при подсчете голосов

По словам Трампа, вчера он уверенно лидировал во многих ключевых штатах, которые контролируют представители Демпартии. "После один за другим они начали волшебным образом исчезать по мере того, как подсчитывали неожиданные кучи бюллетеней. Очень странно", – заявил американский лидер.



Трамп после закрытия избирательных участков лидировал в "неопределившихся" штатах – Висконсине, Миннесоте и Мичигане. Они решат исход выборов. Теперь в этих регионах преимущество у Джо Байдена.

Подсчет голосов на выборах в США сопровождается скандалами. Наблюдатели заметили, что в Мичигане Байдену единовременно добавили 128 тысяч голосов, Трампу – ноль.

