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Политика

"Очень странно": Трамп заподозрил демократов в фальсификации при подсчете голосов

Дональд Трамп. Фото: CNP/AdMedia/www.globallookpress.com
Президент США Дональд Трамп назвал "очень странным" выход в лидеры Джо Байдена в ряде ключевых штатов. Об этом глава Белого дома написал на своей странице в "Твиттер".
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По словам Трампа, вчера он уверенно лидировал во многих ключевых штатах, которые контролируют представители Демпартии. "После один за другим они начали волшебным образом исчезать по мере того, как подсчитывали неожиданные кучи бюллетеней. Очень странно", – заявил американский лидер.

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Дональд Джон Трамп

Дональд Джон Трамп президент США

Трамп после закрытия избирательных участков лидировал в "неопределившихся" штатах – Висконсине, Миннесоте и Мичигане. Они решат исход выборов. Теперь в этих регионах преимущество у Джо Байдена.

Подсчет голосов на выборах в США сопровождается скандалами. Наблюдатели заметили, что в Мичигане Байдену единовременно добавили 128 тысяч голосов, Трампу – ноль.

Исход выборов в США могут решить голоса, поданные по почте. Из-за пандемии коронавируса ряд штатов приняли поправки в избирательное законодательство. Досрочно проголосовали более 100 миллионов человек.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Дональд Трамп и Джо Байден объявили себя победителями. Юристы главы Белого дома готовят обращения в Верховный суд.

Сейчас у Байдена 238 голосов выборщиков, у Трампа – 213. Для победы нужно набрать 270 голосов. За демократов традиционно голосуют прибрежные штаты, республиканцам отдают предпочтения центральные регионы США.

Автор: 4 ноября 2020, 19:31 Источник: "Коммерсант" ✓ Надежный источник

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