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Политика

Названа самая важная тема для обсуждения в формате G20

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, какую из тем для обсуждения в формате саммита G20 президент России Владимир Путин считает самой важной. Речь идет о борьбе с коронавирусом и о минимизации последствий эпидемии, передает RT. Пресс-секретарь российского лидера отметил, что важность этой проблемы понимают все участники диалога.

Автор: 20 ноября 2020, 13:18 Источник: RT ✓ Надежный источник

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