Названа самая важная тема для обсуждения в формате G20

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, какую из тем для обсуждения в формате саммита G20 президент России Владимир Путин считает самой важной. Речь идет о борьбе с коронавирусом и о минимизации последствий эпидемии, передает RT. Пресс-секретарь российского лидера отметил, что важность этой проблемы понимают все участники диалога.