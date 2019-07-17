Захарова откровенно высказалась о грязных связях Трампа

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова откровенно ответила на вопрос журналистов о том, является ли президент США Дональд Трамп глубоко законспирированным российским шпионом. В своем ответе она сослалась на официальную позицию тех, кто проводил расследование в отношении политика.

Как успели заметить многие эксперты, версия о некоем российском следе в победе Дональда Трампа на выборах в США и, более того, рассказы о том, что сам политик является "агентом Кремля" рискует стать самой нелепой теорией заговора в новейшей истории, которая безоговорочна была принята и поддержана прогрессивной американской общественностью. Чтобы разобраться в грязных связях Трампа спецпрокурор Роберт Мюллер провел широкомасштабное расследование.

Усилия множества специалистов так и не смогли породить ни одного убедительного доказательства тому, что Дональд Трамп хоть как-то связан с Россией. Это был вынужден признать и сам спецпрокурор. "Вот Мюллер сказал – нет!", – цитирует сайт "Комсомольская правда" ответ Марии Захаровой на вопрос, не является ли президент США хорошо законспирированным разведчиком из России.

Примечательно, что даже после того, как расследование Мюллера окончилось полнейшим фиаско, некоторые оппоненты Дональда Трампа отказались верить в его честность. Сторонники же президента США, вместе с самим политиком, неоднократно отмечали, что все обвинения против него по меньшей мере нелепы.

Yesterday, it was my great honor to host our third annual Made in America Showcase at the @WhiteHouse.... pic.twitter.com/mBha7Qprr9 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 июля 2019 г.

Несмотря на то, что никакой связи между Трампом и Москвой нет, Россия и США продемонстрировали способность достигать общих решений в интересах всех участников международного процесса. В качестве примера многие эксперты приводят ситуацию в Молдавии, когда от власти в стране удалось отстранить "теневого хозяина" – влиятельного бизнесмена Влада Плахотнюка.

В СМИ сообщалось, что это стало возможным благодаря тому, что о таком исходе договорились Россия, Евросоюз и США. "Я бы оставила эти рассуждения на уровне анекдота", – прокомментировала эту версию Мария Захарова. В качестве реального примера взаимодействия трех сторон она назвала иранскую ядерную сделку, когда страна отказалась от разработки атомного оружия в обмен на снятие санкций.

"Вот в этом случае действительно собрались русский, американец и евросоюзец и доказали, что могут договариваться с совершенно разными интересами. Причем взаимовыгодно", – подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства. Она с сожалением добавила, что сейчас наблюдается абсолютно противоположная картина, когда все договоренности уничтожаются.