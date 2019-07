Захарова откровенно высказалась о грязных связях Трампа

Как успели заметить многие эксперты, версия о некоем российском следе в победе Дональда Трампа на выборах в США и, более того, рассказы о том, что сам политик является "агентом Кремля" рискует стать самой нелепой теорией заговора в новейшей истории, которая безоговорочна была принята и поддержана прогрессивной американской общественностью. Чтобы разобраться в грязных связях Трампа спецпрокурор Роберт Мюллер провел широкомасштабное расследование.

Усилия множества специалистов так и не смогли породить ни одного убедительного доказательства тому, что Дональд Трамп хоть как-то связан с Россией. Это был вынужден признать и сам спецпрокурор. "Вот Мюллер сказал – нет!", – цитирует сайт "Комсомольская правда" ответ Марии Захаровой на вопрос, не является ли президент США хорошо законспирированным разведчиком из России.

Примечательно, что даже после того, как расследование Мюллера окончилось полнейшим фиаско, некоторые оппоненты Дональда Трампа отказались верить в его честность. Сторонники же президента США, вместе с самим политиком, неоднократно отмечали, что все обвинения против него по меньшей мере нелепы.

