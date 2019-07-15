Трампу грозит суд за нападение на женщин

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter весьма нелестно отозвался о женщинах-политиках, которые прибывают в страну из других государств и пытаются учить работать американские власти. На главу Белого дома тут же обрушилась настоящая волна критики. Некоторые считают, что дело может дойти до суда.

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