Трампу грозит суд за нападение на женщин

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Атакуют?: военные США окружили Крымский мост
Мачеха выставила дочку мертвой Началовой
Порошенко прилюдно унизили на важной встрече
партнеры
Понедельник 15 июля
Лента новостей
16:22
Газманов довел до слез трогательным посланием жене
16:01
В московской клинике женщина умерла во время массажа лица
15:38
Хилькевич в шоке после ограбления у Эйфелевой башни
15:34
Пассажир погиб: в Уфе перевернулась лодка
15:20
Изменял жене?: Корчевников вынуждал известного актера трясти грязным бельем
15:11
Назван лучший напиток для здоровья
14:53
"Будешь ходить с палочкой": врач приговорил шокированного Маршала
14:51
Поклонская высказалась о скандальном разрыве отношений
14:49
Известный участник "Дома-2" разбился в ДТП
14:45
Горный хрусталь: камень провидцев
14:31
Знаменитая певица растаяла в объятиях Меган Маркл
14:24
Брошенная топ-модель разделась и показала свою киску
14:07
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 15 июля 2019 года
13:54
Весь день не просыхала: съемки с Волочковой обернулись кошмаром
13:43
Известный хоккеист высказался о романе с Бузовой
13:43
"Ей это не нужно": Воробей рассказала об отношениях с семьей погибшего любовника
13:42
В Архангельске двух школьниц задержали за жестокое убийство подруги
13:20
Концерт группы Whitesnake в Москве: "Дни.ру" раздают билеты
13:19
Синоптики обнадежили москвичей
13:00
Киркоров объявил о прибавлении в семействе
12:59
Head & Shoulders представляет новую экологичную упаковку
12:53
Как складывается неделя для российской валюты
12:35
Юлия Высоцкая об обреченности отношений: Все, это предел
12:25
Муж Повалий рассекретил тайную взрослую дочь
12:19
Во всех магазинах России разрешат снимать наличные на кассе
12:05
Юлия Савичева рассекретила двухлетнюю дочь
12:05
Дерзкая Сябитова взбунтовалась из-за бессердечных издевательств
11:42
Специалисты назвали безопасное куриное мясо
11:40
Яковлева в Витебске присмотрела себе очаровательного мальчика
11:31
Покинувшая Россию Елена Ваенга назвала свою болезнь
11:20
Урганта жестко приложили за неграмотность в эфире (видео)
11:18
Настоящая трагедия: электросамокат унес жизнь звезды
11:07
Россиянам могут предоставить еще один выходной
11:05
Гороскоп на неделю
10:59
"Глаз не отвести!": супруга Зеленского обескуражила очередным нарядом
10:57
Ребенку известной певицы сломали руку в роддоме
10:50
"Страшненькая": Лорак пропесочили за нелепый вид
10:41
Смертельная авария с микроавтобусом произошла в Якутии
10:30
Барановская откровенно о тайном замужестве
10:23
Нюша прицепила деду собачьи уши (видео)
10:05
"Красавишна!": народ обомлел от сексуальности Пеговой
09:59
Ротару отказалась от Крыма после наглой выходки
09:47
"Жаль его!": уехавшая Елена Преснякова об участи мужа
09:37
Кортеж Зеленского устроил ДТП с детьми
09:18
Куликова выступила с заявлением после сообщений о страшной болезни и брошенном сыне
09:16
Загадочная Загитова положила конец пересудам
09:14
Учитель Путина погиб в авиакатастрофе в Подмосковье
08:52
Обнародованы подробности смертельного ДТП в Башкирии
08:36
Ольга Слуцкер рассказала о свадьбе
08:20
Стало известно о громком разрыве отношений Поклонской
06:17
Поведение бешеной фанатки с детьми выбило Билана из колеи
04:01
"Бабуля!": морщинистая Самбурская ужаснула своим внешним видом
02:24
"Так нельзя!": Бородина обозначила границы в общении для мужчины
00:11
"Самый благодарный слушатель!": сын Маликова одобрил игру отца
22:38
"Это очень сложно": Серябкина об измене
20:12
"Былинка!": юная дочь Толкалиной обнажилась перед камерой
18:30
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 14 июля 2019 года
17:59
"Гены не заткнешь": дочь Пугачевой очаровала зажигательным танцем
17:11
За затравленного Малахова встали горой
16:37
"Наш ответ бывшему": Богомолов крепко вмазал Виторгану
15:51
Известная поэтесса скончалась после продолжительной болезни
15:36
"Неуважение к людям": Нетребко возмутила дерзкой выходкой
14:58
"Не делайте так!" – истощенная Асмус ужаснула диким заявлением
14:25
Рудковская рассказала о самом большом страхе
13:36
Беременная невеста Тимати с трудом передвигается
13:28
Помолодевшая Валентина Легкоступова выглядит как подросток
13:03
"Взбалмошный характер": Костюшкин высказался об уходе от жены
12:31
Разъяренная Кудрявцева встала грудью за маленькую дочь
12:12
Стало известно о состоянии Шатунова после пережитой операции
11:47
Онкобольной Клюев прервал молчание после тревожных слухов
11:34
"Импортный ребенок": полуголая Штурм впервые показала внука
11:14
Бывшая невеста готовится нанести Тимати удар
11:06
"Прекрасная пара!": Брежнева опубликовала снимок верхом на супруге
10:58
"Не читайте до обеда газет": Лобода выступила с заявлением после скандала
10:41
"Я снова люблю и любима": Катя Семенова готовится к свадьбе
10:18
"Просто воешь": Поплавская о жизни без Тихановича
06:17
Горячая 18-летняя теннисистка покорила мир ослепительной красотой
03:21
Маркл обвиняют шантаже принца Гарри
00:09
Наставила рога: убийцу 23-летней стюардессы пожалели
22:18
Участники группы "Гости из будущего" приняли непростое решение
20:04
Малахова попросили отставить в покое "беременную" от Киркорова миллиардершу
17:47
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 13 июля 2019 года
16:51
Уголовница из Москвы "заминировала" вокзал
16:09
Раздетую Цымбалюк сняли во время неги с любовником и его дружками
15:21
"Пробивная бездарность": Лопырева мокнула в грязь Собчак и Бузову
15:09
Умер знаменитый хоккейный тренер
14:36
Только из душа: Виторган показал новую зазнобу в интимный момент
13:37
В кругу семьи: в Сети появился редкий снимок Пугачевой
13:33
Здание украинского телеканала обстреляли из гранатомета
13:03
Опубликовано трогательное видео с сыном Жанны Фриске
12:58
Любовник в подробностях рассказал о зверском убийстве молодой стюардессы в Москве
12:27
Волочкова плюнула в надоедливых завистников
11:51
Высоцкая заявила о нежных чувствах к Домогарову
11:14
Полгода после родов: Порошина блистала в купальнике на детском празднике
11:11
Успенская показала последствия жуткой травли
10:34
Истязающая себя голоданием Гузеева оказалась в клинике
10:15
Малахава сурово наказали за связь с Украиной
08:31
"Вообще никакой": на Шнурова вылили ушат помоев
06:23
"Дьявольски хороша!": Ходченкова оторвалась на светском мероприятии
04:15
"Идеала не существует": Шейк высказалась о браке после разрыва с Купером
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Назван лучший напиток для здоровья
Горячая 18-летняя теннисистка покорила мир ослепительной красотой
В кругу семьи: в Сети появился редкий снимок Пугачевой
Путин ловко отбил хамскую провокацию Зеленского
Только из душа: Виторган показал новую зазнобу в интимный момент
"Пробивная бездарность": Лопырева мокнула в грязь Собчак и Бузову
Политика

Трампу грозит суд за нападение на женщин

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter весьма нелестно отозвался о женщинах-политиках, которые прибывают в страну из других государств и пытаются учить работать американские власти. На главу Белого дома тут же обрушилась настоящая волна критики. Некоторые считают, что дело может дойти до суда.
прочитано 194 раза

Дональд Трамп разразился весьма жесткой речью в своем Twitter. "Так интересно, что "прогрессивные" женщины-конгрессмены от Демократической партии, которые приехали из стран, чье правительство является полной и тотальной катастрофой, самым плохим, самым коррумпированным и неумелым в мире (если в этих странах вообще есть работающие правительства), теперь громко и злобно рассказывают народу Соединенных Штатов, самой великой и могущественной нации, о том, как нужно управлять нашим правительством" – написал он.

ПО ТЕМЕ

"Очень тупой": британский посол ушел в отставку после нападок Трампа

"Почему бы им не вернуться и не помочь починить полностью разрушенные и охваченные преступностью места, из которых они пришли. Затем возвращайтесь и покажите нам, как все получилось", – добавил американский лидер.

Столь резкие слова оппоненты Дональда Трампа объявили растистским и ксенофобным нападением. С критикой президента США выступили спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, кандидат в президенты Берни Сандерс, либеральные американские СМИ и простые пользователи Сети.

Некоторые эксперты полагают, что теперь политику стоит готовиться к суду. С большой долей вероятности его обвинят в призыве к ненависти. Однако выиграть дело заявителям будет не так-то и просто. В словах Трампа, как бы они не раздражали его критиков, нет нарушения закона. "Это определенно не лучшее поведение для президента. С другой стороны, это просто типичный Трамп", – цитирует телеканал "360" американского политолога Эндрю Корыбко.

Более того, существует заметная часть избирателей, которые поддерживают подобную точку зрения. "Каждый раз, когда люди иностранного происхождения въезжают в страну, они требуют, чтобы прирожденные граждане изменили свой образ жизни. Это очень сильно раздражает многих американцев", – заметил эксперт.

В качестве примера он привел фигуру члена Демократической партии от штата Миннесота Ильхан Омар, переехавшую в США из Сомали. По сути она должна представлять в Конгрессе свой избирательный округ, однако те взгляды, которые она транслирует в реальности, противоречат идеалам большинство простых американцев. В частности, многим не нравится ее приверженность к этнической одежде и головным уборам, которыми она подчеркивает свои религиозные убеждения.

Автор: 15 июля 2019, 16:21
ФОТОРЕПОРТАЖ

Папа обрадовал скорбную Меланью

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Долго не протянет": Зеленскому вынесли суровый вердикт
Система в тупике: неудачника Лукашенко публично оплевали
В России высмеяли бессильные США
Сделано заявление о распаде Украины

Шоу-бизнес

Врач отказал в операции изменившемуся до неузнаваемости Звереву
Хилькевич в шоке после ограбления у Эйфелевой башни
Изменял жене?: Корчевников вынуждал известного актера трясти грязным бельем
"Цинично развел": раскрыта тайна романа Богомолова и Собчак

Проишествия

Любовник в подробностях рассказал о зверском убийстве молодой стюардессы в Москве
Шокирующие подробности жестокого убийства стюардессы в Москве
Эвакуация и взрывы: жители Подмосковья переполошились из-за страшного пожара в Мытищах
Упавший обломок скалы унес жизни 8 туристов (видео)

Lifestyle

Ефремов раскрыл причину смерти матери
Обнародована ранее не изданная песня Фредди Меркьюри (видео)
Первый канал влез в скандал из-за сериала "Чернобыль"
Венский бал в Москве побил новый рекорд
Шоу-бизнес

"Я снова люблю и любима": Катя Семенова готовится к свадьбе

Интимное признание певицы
Шоу-бизнес

Весь день не просыхала: съемки с Волочковой обернулись кошмаром

Звезда вела себя отвратительно

Шоу-бизнес

Изменял жене?: Корчевников вынуждал известного актера трясти грязным бельем

Александр Яцко был в браке с Еленой Валюшкиной 20 лет
Шоу-бизнес

Куликова выступила с заявлением после сообщений о страшной болезни и брошенном сыне

Артистка внесла ясность

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Разводящейся Лолите предсказали бурный роман
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Яковлева в Витебске присмотрела себе очаровательного мальчика
Настоящая трагедия: электросамокат унес жизнь звезды
Горячая 18-летняя теннисистка покорила мир ослепительной красотой
Буланова в прозрачном платье блеснула перед Лукашенко

Спорт

Легендарный боксер высказался о шансах Макгрегора победить Нурмагомедова
Экс-ученица Тутберидзе рассказала всю правду о причинах ухода
Украинская теннисистка утерла нос Шараповой
"Ноет и бьет на жалость": Тарасова разнесли за немужское поведение

Регионы

На Крымском мосту начали демонтаж конструкций после мощной атаки
Диверсия: россиян предупредили об опасности проезда по Крымскому мосту
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru