"Времени на раскачку нет": Путин жестко отчитал чиновников
На совещании обсуждались нацпроекты в социальной и экономической сферах. Свои доклады по данным темам представили российские вице-премьеры, передает RT.
Комментируя реализацию национальных проектов, глава государства потребовал их скорейшего выполнения. При этом Владимир Путин жестко отчитал чиновников. "Когда в послании (Федеральному собранию. – Прим. ред.) подчеркивалось, что времени на раскачку нет, это не фигура речи, это требование", – заявил президент.
Кроме того, Владимир Путин отметил, что россиянам интереснее наблюдать за конкретными результатами, а не слушать абстрактные обещания. "Люди должны видеть, что идет процесс, и он позитивный", – заявил президент.
"Мы нередко сталкиваемся сегодня с инертным, бюрократическим подходом, переложить ответственность", – констатировал Владимир Путин. Также российский лидер призвал избавиться от привычки переносить сроки реализации нацпроектов и опираться в этом на представителей гражданского общества. Еще один наказ от Владимира Путина чиновникам – пресечь практику проведения конкурсов для нацпроектов, условия которых "рисуются под конкретного производителя".
В начале мая 2018 года Владимир Путин подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Глава государства поручил кабмину к 2024 году снизить в два раза уровень бедности в стране, повысить продолжительность жизни до 78 лет, обеспечить устойчивый рост реальных доходов граждан, а также рост уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции.
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