Зеленский спешно рвет связи с Россией
У Владимира Зеленского, участвующего в выборах президента Украины, нашли российских спонсоров – как заявил пропагандист Петра Порошенко Алексей Голобуцкий, шоумен владеет в России несколькими фирмами, которые получают финансирование из госбюджета.
"Зеленский сотрудничает с российскими актерами, в том числе и теми, которым запрещен въезд в Украину", – утверждает соратник действующего президента.
После такого заявления кандидат в президенты Зеленский избавился от своей доли в российском кинобизнесе. Он передал ее в пользу Андрея Яковлева – автора "Студии Квартал-95", сообщают авторы программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый").
В частности, журналисты со ссылкой на данные реестра юридических лиц Кипра пишут, что у компании Green Family LTD, которая владеет кинобизнесом "кварталовцев" в России, изменились учредители – Владимир Зеленский вышел из их состава.
Он был соучредителем компании вместе со своими партнерами по "Кварталу 95" (Андрей Яковлев, Сергей и Борис Шефиры), а также соратником Игоря Коломойского Тимуром Миндичем (через компанию Appex International LTD).
Накануне выборов президента Украины распределение долей в Green Family LTD выглядит так: Андрей Яковлев – 400 евро, Борис Шефир – 300 евро, Сергей Шефир – 300 евро, Appex International LTD Тимура Миндича – 1000 евро.
Green Family LTD – основательница российских компаний "Грин Филмс", "Вайсберг пикчерс" и "Платинумфильм". Они продолжают работать в Москве.
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