Вскрылись тайные связи Зеленского с Россией
У Владимира Зеленского есть несколько фирм в России, которые получают под создание контента финансирование из госбюджета, такую сенсационную новость сообщил пропагандист Петра Порошенко, политолог Алексей Голобуцкий. "Зеленский сотрудничает с российскими актерами, в том числе и теми, которым запрещен въезд в Украину", - утверждает соратник действующего президента.
По его мнению, вокруг Зеленского сплотились пророссийские и резко антиукраинские силы, они ждут его победы на выборах. "Они видят его лояльность к Кремлю и презрение к Украине. Поражает то, что многие украинцы, даже патриотично настроенные, этого не замечают. Ведь примеров масса", – утверждает Голобуцкий.
Скорее всего, пропагандист Порошенко просто выполняет поставленную ему задачу. А именно – как можно больше очернить главного соперника своего шефа на предстоящих выборах. Не случайно, политолог вспоминает, как во время Майдана Зеленский явно симпатизировал бойцам отряда "Беркут".
"По мнению Зеленского, Майдан – это сборище оборвышей, быдло, управляемое олигархами. А патриоты – просто нацисты, причем умственно отсталые", – говорит Голубицкий.
При этом человек Порошенко почему-то забывает и русофобские высказывания Зеленского, и его финансовую помощь националистическим батальонам, воюющим в Донбассе, и оскорбительные слова в адрес российского президента…
Действительно, когда-то актер довольно часто приезжал в Россию, снимался здесь в фильмах и сериалах, но после Майдана его как подменили: Зеленский не раз позволял себе выпады в адрес России.
К слову сказать, только один кандидат из 39-и участвующих в выборах на Украине положительно относится к России. Юрий Бойко недавно приезжал в Россию и встречался с премьером Дмитрием Медведевым, за что у себя на родине получил "черную метку". Силовики даже пообещали возбудить против политика уголовное дело.
На першій фотографії Порошенко у Львові, на другій Зеленський у Дніпрі.— Зеленский - слуга Народу ���� (@zel_prezident) 29 марта 2019 г.
Відчуй різницю. pic.twitter.com/XVywDknKYe
До президентских выборов на Украине остается один день, они пройдут 31 марта. Лидеры гонки: актер Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко и экс-премьер Юлия Тимошенко.
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