Владимир Зеленский публично опозорился на встрече с избирателями. Похоже, что артист разучился внятно формулировать мысли.

Журналисты подметили, что профессиональный актер Владимир Зеленский в обычной жизни – не на сцене – удивительно косноязычен, избегает импровизаций и категорически отказывается от дебатов со своими оппонентами. Слова кандидата, сказанные на встрече с бизнесменами, говорят о проблеме лучше него самого.

"Меньше, чтобы человек с чиновником просто рукопожатился. Когда этого не будет, мы будем отходить от коррупции все дальше и дальше. Я не буду говорить какие-то лозунги, с которых мы начали обсуждение, слушайте, но давайте мы вообще уйдем от кэша, да. Но это просто сейчас нельзя, это нельзя нигде показывать, рассказывать, потому что мы там сразу потеряем", – сказал Зеленский на встрече с избирателями. Понять, что он имел в виду, не так просто.

Эти сумбурные и малопонятные слова озадачили участников встречи, которые позже сравнили его с другим известным политиком – мэром Киева Виталием Кличко. Правда, косноязычность бывшего боксера связана с его спортивной карьерой, а почему Зеленский не умеет излагать свои мысли, остается загадкой.





Бывший чемпион мира по боксу часто веселит публику. Недавно в Давосе ему с трудом далось слово "цифровизация". Кличко долго пытался выговорить на английском digitalization во время обсуждения с бизнесменами развития Киева. Сидящие рядом с Виталием его брат Владимир и модератор площадки пытались подсказать ему, но Кличко лишь издавал непонятные звуки.

В прошлом году киевский градоначальник сделал смешное заявление о своей любви к футболу. В канун финального матча Лиги чемпионов Кличко выдал такое откровение: "Я люблю футбол, потому что футбол есть". До этого политик признавался, что в детстве мечтал стать футболистом, но у него пытались забрать мяч некоторыми неспортивными способами, и потому он стал боксером.