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Политика

Двух слов связать не может: Зеленский прилюдно сел в лужу

Владимир Зеленский. Кадр youtube.com
Владимир Зеленский публично опозорился на встрече с избирателями. Похоже, что артист разучился внятно формулировать мысли.
прочитано 1338 раз

Журналисты подметили, что профессиональный актер Владимир Зеленский в обычной жизни – не на сцене – удивительно косноязычен, избегает импровизаций и категорически отказывается от дебатов со своими оппонентами. Слова кандидата, сказанные на встрече с бизнесменами, говорят о проблеме лучше него самого.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

"Меньше, чтобы человек с чиновником просто рукопожатился. Когда этого не будет, мы будем отходить от коррупции все дальше и дальше. Я не буду говорить какие-то лозунги, с которых мы начали обсуждение, слушайте, но давайте мы вообще уйдем от кэша, да. Но это просто сейчас нельзя, это нельзя нигде показывать, рассказывать, потому что мы там сразу потеряем", – сказал Зеленский на встрече с избирателями. Понять, что он имел в виду, не так просто.

Эти сумбурные и малопонятные слова озадачили участников встречи, которые позже сравнили его с другим известным политиком – мэром Киева Виталием Кличко. Правда, косноязычность бывшего боксера связана с его спортивной карьерой, а почему Зеленский не умеет излагать свои мысли, остается  загадкой.

Виталий Кличко. Фото: www.globallookpress.com

Бывший чемпион мира по боксу часто веселит публику. Недавно в Давосе ему с трудом далось слово "цифровизация". Кличко долго пытался выговорить на английском  digitalization во время обсуждения с бизнесменами развития Киева. Сидящие рядом с Виталием его брат Владимир и модератор площадки пытались подсказать ему, но Кличко лишь издавал непонятные звуки.

В прошлом году киевский градоначальник сделал смешное заявление о своей любви к футболу. В канун финального матча Лиги чемпионов Кличко выдал такое откровение: "Я люблю футбол, потому что футбол есть". До этого политик признавался, что в детстве мечтал стать футболистом, но у него пытались забрать мяч некоторыми неспортивными способами, и потому он стал боксером.

Автор: Александр Комаров29 марта 2019, 17:05

комментарии

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Сусликов
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ОБРАЩЕНИЕ ЦАРЯ ПЕРЕД ВЕЛИКОЙ СМУТОЙ

Обращение царя в преддверии смуты на Руси (не обработанная версия!)
Грядущий Русский Царь - Михаил
https://www.youtube.com/watch?v=ANOfNuzyCxs

И кому будем головы рубить Царь батюшка??

Царский БЛОГ №31 Сон про Ад преисподний
Грядущий Русский Царь - Михаил
https://www.youtube.com/watch?v=hNiP7oPCRWI

Спасибо Царь батюшка, за Науку, за Бесов!
Если ты Царь, то сделай так, чтобы на Москву упал Град величиной с Кокос!
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