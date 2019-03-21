Вскрылись грязные делишки комика Зеленского

Секрет популярности любого политика кроется не только в его харизме и личных качествах. Первостепенное значение в современном мире имеют деньги. Как и с помощью кого молодому актеру Владимиру Зеленскому удалось достичь успеха на новом для себя поприще? Дни.ру отвечают на этот вопрос.

Владимиру Зеленскому 41 год, он сыграл почти в двух десятках фильмов, у него своя студия "Квартал-95". Начинавший когда-то в российском КВН юморист стал бизнесменом и продюсером, но этого явно недостаточно, чтобы стать главой государства.

Если актера из себя Зеленский слепил сам, то сделать политика из комика решили другие люди, а именно – олигархи, денежные мешки украинского бизнеса. До сих пор было известно об одном таком персонаже – Игоре Коломойском. Он, правда, сбежал в Израиль от уголовного преследования у себя на родине, но деньги-то его никуда не делись: как лежали на иностранных счетах, так и лежат.

Бизнесмены любят создавать себе послушные игрушки и Коломойский, видимо, не стал исключением. С его ли подачи был придуман гениальный ход снять сериал с Зеленским в главной роли – не так уж и важно. Важно то, что название фильма "Слуга народа" одновременно стало названием партии, реальным лидером которой, в свою очередь, стал герой фильма, тоже рвущийся в президенты.

Сериал взлетел в рейтингах популярности, а вслед за ним поднялся вверх и его главный герой. Но, очевидно, что без огромных финансовых влияний этого бы не произошло. Но только ли один Коломойский имеет виды на Зеленского?

Оказывается, есть еще бизнесмены, вложившиеся в проект "Президент Зеленский". Как заявил украинский политический консультант Андрей Мишин, предвыборную кампанию артиста финансируют бывший член "Партии регионов", миллионер родом из донецкой Макеевки Виталий Хомутынник, харьковский бизнесмен Павел Фукс (он много работал и в России) и миллиардер Дмитрий Фирташ, владелец активов на Украине и в десятке стран Европы.

По утверждению господина Мишина, именно Коломойский запустил проект по выдвижению Зеленского в президенты и именно он привлек к его финансированию своих коллег по бизнесу. Если это, действительно так, то ничего удивительного в бешеной популярности комика нет, ведь на его раскрутку пошли миллионы долларов.





Но серьезные проблемы для всех, кто не поскупился на предвыборную кампанию Зеленского, начнутся в том случае, если он вдруг возьмет и станет президентом Украины. Тогда толстосумам, стоящим за спиной молодого, неопытного, ничего не понимающего в политике Зеленского, придется вести нешуточные войны с другими олигархам и представителями властной элиты, которые вряд ли захотят спокойно уйти со своих хлебных, насиженных мест, уступив их команде (которой пока еще и нет) актера и бывшего кавээнщика.

До президентских выборов на Украине остается десять дней, голосование должно пройти 31 марта. Судя по рейтингам популярности кандидатов, первая тройка из 39-ти участников выборов выглядит так: Владимир Зеленский (32% поддержки), Петр Порошенко (16%), Юлия Тимошенко (14%).