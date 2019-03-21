Вскрылись грязные делишки комика Зеленского

0
Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Путин врезал обнаглевшему Лукашенко по самому больному
"Старая кикимора": интимный снимок Лорак привел народ в бешенство
Раскрывший секрет ФСБ Путин довел украинцев до бешенства
"Предатели, иуды!": заявление о закрытии Крымского моста шокировало россиян
Реаниматологи колдуют над рожей Началовой
партнеры
Четверг 21 марта
Лента новостей
23:02
Началову требуют представить к государственной награде
21:54
Хаматова удивила резкой переменой
21:16
"Полная безысходность": Успенская раздавлена после похорон Началовой
21:04
Погибли десятки людей: в Ираке перевернулся паром с туристами
20:58
В Удмуртии автобус сбил ребенка
20:50
В Татарстане после прорыва нефтепровода загрязнена почва
20:25
На Урале ребенку на голову упала глыба снега
19:57
В окрестностях Тюмени массово умирают молодые косули
19:43
В Омске сугроб остановил пьяного водителя
19:30
"Изгнание дьявола": народ в шоке от припадка звезды шоу "Дом-2"
19:11
Крымский мост признан бесполезным
19:08
Наследница Осина отреклась от отца
19:03
В Нижнем Новгороде школьник умер в недостроенном здании
18:33
Под Ростовом пьяный житель Донецка разбил чужую машину
18:16
Коварная Медведева украла "фишку" Загитовой
18:05
Как фонд "Классика" Николая Буханцова помогает изучению темы блокадного Ленинграда
18:05
В Киеве опять подожгли кондитерскую Порошенко
17:49
Вскрылись подробности ДТП с уехавшим водителем внедорожника в Башкирии
17:37
Панину поставили окончательный диагноз
17:23
Напомаженный Песков улыбался у гроба Началовой
17:23
На пепелище под Новгородом нашли труп
16:49
Тарасова растоптала торопливого фигуриста
16:40
Матильда обогатилась после развода с Сергеем Шнуровым
16:27
"Я отошел в сторонку": Галкин сделал заявление о Пугачевой
16:22
"Интим-услуги престарелой массажистки": Гузееву публично облили грязью
16:10
Началову предложили захоронить в Мавзолее вместо Ленина
16:01
Названа главная причина скоропостижной смерти Началовой
15:52
Избитая жена развелась с Маратом Башаровым
15:32
Коала выгнала австралийца из собственного автомобиля (видео)
15:27
Захоронение Началовой превратили в грязное шоу
15:21
Звезду сериала "Универ" избили и ограбили в Москве
15:15
Ушлая Степаненко спрятала от Петросяна более 25 миллионов рублей
14:53
"Началову можно было спасти": в смерти артистки нашли виноватых
14:53
Урезонивший звезд "Дома-2" Шепелев предотвратил кровопролитие
14:52
Разин влез в разборки с Басковым на прощании с Началовой
14:52
"Глаза округляются": сделано заявление о состоянии госпитализированной Берковой
14:51
Коллекторы разгромили подъезд в Королеве
14:27
Народ с мольбой бросился к Киркорову на похоронах Началовой
14:15
Люди звереют рядом с покойницей Началовой
14:15
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 21 марта 2019 года
13:49
Знаменитости пришли проститься с Юлией Началовой
13:41
Лель на похоронах взбудоражила рассказом о бессонной ночи с Началовой
13:36
Вакханалия на похоронах Началовой вызвала оторопь
13:27
Яркая Стоцкая блеснула на похоронах Началовой
13:27
Как пройдут праймериз "Единой России"
13:26
Россиян ждет необычайно теплое лето
13:04
Топалов вышел из себя на похоронах Началовой
13:03
Водянова очаровала снимком без макияжа
12:55
Началова в гробу выглядит сказочной принцессой
12:46
"На зависть Рудковской": Галкин показал завтрак своих детей
12:39
Законопроект об "ипотечных каникулах" прошел первое чтение
12:34
Почерневшая от горя Долина онемела у гроба Началовой
12:23
Загитову тыкали иголками до ночи
12:21
На похоронах Началовой начался хаос
12:02
Фигуристы Тарасова и Морозов стали вторыми на чемпионате мира
11:36
Россияне рыдают на прощании с Юлией Началовой в Москве
11:25
Народ вскипел из-за жуткой обиды на похоронах Началовой
11:20
Прощание с Юлией Началовой: прямая трансляция
11:14
Первый канал распекли за цензуру в фильме о Майкле Джексоне
11:00
Петросян не может найти замену уехавшей в Америку Степаненко
10:32
"Надоело!": Медведева взорвалась из-за провала
10:32
Людей гонят от гроба Началовой
10:17
Киркоров неожиданно объявил имя преемника
10:00
Новые подробности подозрительной беременности Заворотнюк
09:57
Резвящимся Малахову и Баскову дали по зубам
09:45
Простолюдинка Маркл разрушила королевскую семью
09:26
От смертельной болезни Ротару спасают химиотерапией
09:05
Богомолов страстно бросился в объятия Собчак на публике
08:49
Джессика Симпсон показала третьего ребенка сразу после родов
08:30
Неожиданно: Началову похоронят в "неуютном, холодном" месте
08:22
Охамевший Панин признался в лютой ненависти к России
07:05
Отставка Лукашенко: названо имя преемника
07:03
"Старушечье лицо": молодящейся Пугачевой досталось за странный вид
05:03
Великий пост: запеченное яблоко с клюквой и грецким орехом
02:53
Выступившего против россиян Макаревича жестко осадили
01:08
Принца Гарри и Меган Маркл загнали под лавку
23:06
"Стыдно": Малахова распекли за "пляски на костях" после смерти Началовой
22:13
"Одним шутом меньше": Заявившего об уходе Шнурова погнали со сцены
22:11
Сбежавшая из страны Рынская отогреется в объятиях нового мужчины
22:01
Крымский мост вынудил Порошенко пойти на крайние меры
21:32
Арестованной матери девочки-маугли грозит линчевание
21:19
Подробности кровавой бойни на Урале
20:43
Кто ходит на пикеты против "Конкорда"
20:36
Ходченкову уличили в связи с известным актером
20:27
Порошенко признали организатором массового убийства
20:16
В Нижнем Новгороде расследуют падение льда на голову подростка
20:06
Разбойники ограбили почтамт на мешок мелочи
19:55
Легенда Instagram показала все в журнале Maxim
19:29
Муж Ваенги раскрыл причины болезни певицы
19:17
Это конец: Порошенко попался на воровстве в канун выборов
19:16
На Бали полиция застрелила двух россиян
19:10
Исхудавшая Михалкова отказалась от наследия матери
18:48
В частном доме на Урале нашли четыре окровавленных трупа
18:40
Скрытная Водонаева избавилась от обручального кольца
18:29
Потерявший паспорт житель Тюмени провалился под лед в Екатеринбурге
18:15
В Омске народный мститель мажет двери машин фекалиями
18:04
Под Ростовом ребенка насмерть сбили на пешеходном переходе
17:59
Сделано заявление об отказе Зеленского от выборов
17:57
Селфи с дьяволом на Бали едва не стоило жизни туристке (видео)
17:45
Жителей Петербурга испугал запах газа
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Легенда Instagram показала все в журнале Maxim
Великий пост: запеченное яблоко с клюквой и грецким орехом
Покупать ли недвижимость? Ответ – непременно!
Виторган с головой ушел в работу после разрыва с Собчак
Атака Лукашенко на Путина вызвала ликование на Западе
Почему ушел Назарбаев
Политика

Вскрылись грязные делишки комика Зеленского

Владимир Зеленский. Кадр из сериала "Слуга народа"
Секрет популярности любого политика кроется не только в его харизме и личных качествах. Первостепенное значение в современном мире имеют деньги. Как и с помощью кого молодому актеру Владимиру Зеленскому удалось достичь успеха на новом для себя поприще? Дни.ру отвечают на этот вопрос.
прочитано 1701 раз

Владимиру Зеленскому 41 год, он сыграл почти в двух десятках фильмов, у него своя студия "Квартал-95". Начинавший когда-то в российском КВН юморист стал бизнесменом и продюсером, но этого явно недостаточно, чтобы стать главой государства.

ПО ТЕМЕ

Сделано заявление об отказе Зеленского от выборов

Хитрый Зеленский готовится подложить свинью Порошенко

Неудачника Зеленского ждет бесславный конец

 Выборы президента Украины 2019

Сюжеты Выборы президента Украины 2019

Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Если актера из себя Зеленский слепил сам, то сделать политика из комика решили другие люди, а именно – олигархи, денежные мешки украинского бизнеса. До сих пор было известно об одном таком персонаже – Игоре Коломойском. Он, правда, сбежал в Израиль от уголовного преследования у себя на родине, но деньги-то его никуда не делись: как лежали на иностранных счетах, так и лежат.

Бизнесмены любят создавать себе послушные игрушки и Коломойский, видимо, не стал исключением. С его ли подачи был придуман гениальный ход снять сериал с Зеленским в главной роли – не так уж и важно. Важно то, что название фильма "Слуга народа" одновременно стало названием партии, реальным лидером которой, в свою очередь, стал герой фильма, тоже рвущийся в президенты.

Сериал  взлетел в рейтингах популярности, а вслед за ним поднялся вверх и его главный герой. Но, очевидно, что без огромных финансовых влияний этого бы не произошло.  Но только ли один Коломойский имеет виды на Зеленского?

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Czernowitzer (@czernowitzer_)

Оказывается, есть еще бизнесмены, вложившиеся в проект "Президент Зеленский". Как заявил украинский политический консультант Андрей Мишин, предвыборную кампанию артиста финансируют бывший член "Партии регионов", миллионер родом из донецкой Макеевки Виталий Хомутынник, харьковский бизнесмен Павел Фукс (он много работал и в России) и миллиардер Дмитрий Фирташ, владелец активов на Украине и в десятке стран Европы.

По утверждению господина Мишина, именно Коломойский запустил проект по выдвижению Зеленского в президенты и именно он привлек к его финансированию своих коллег по бизнесу. Если это, действительно так, то ничего удивительного в бешеной популярности комика нет, ведь на его раскрутку пошли миллионы долларов.


Но серьезные проблемы для всех, кто не поскупился на предвыборную кампанию Зеленского, начнутся в том случае, если он вдруг возьмет и станет президентом Украины. Тогда толстосумам, стоящим за спиной молодого, неопытного, ничего не понимающего в политике Зеленского, придется вести нешуточные войны с другими олигархам и представителями властной элиты, которые вряд ли захотят спокойно уйти со своих хлебных, насиженных мест, уступив их команде (которой пока еще и нет) актера и бывшего кавээнщика.

До президентских выборов на Украине остается десять дней, голосование должно пройти 31 марта. Судя по рейтингам популярности кандидатов, первая тройка из 39-ти участников выборов выглядит так: Владимир Зеленский (32% поддержки), Петр Порошенко (16%), Юлия Тимошенко (14%).


Автор: Александр Комаров21 марта 2019, 22:00

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Вскрылись грязные делишки комика Зеленского
Порошенко взбесил украинцев бесстыдным хвастовством
В Москве сделали заявление о непризнании Порошенко
Трамп готовит похороны наглеца Порошенко

Шоу-бизнес

"Полная безысходность": Успенская раздавлена после похорон Началовой
Первый канал раскрыл "убийцу" Началовой
Цымбалюк-Романовская в панике после исчезновения Джигарханяна
"Изгнание дьявола": народ в шоке от припадка звезды шоу "Дом-2"

Проишествия

Селфи с дьяволом на Бали едва не стоило жизни туристке (видео)
Убил и закопал: с красоткой-продюсером жестоко расправились
Найдено объяснение адской стрельбы в мечети
"Везунчик": падающий самолет пронесся в сантиметрах от автомобиля (видео)

Lifestyle

Нетребко изменилась до неузнаваемости
Сексуальная дочь Апексимовой появилась у Миронова
Хазанов высказался о скандальной пьянке в МХАТ
Украинцы оттоптались на трупе Этуша
Шоу-бизнес

Началова в гробу выглядит сказочной принцессой

Артистку провожают в последний путь
Шоу-бизнес

Людей гонят от гроба Началовой

Поклонники пришли проститься с любимой артисткой
Шоу-бизнес

"Началову можно было спасти": в смерти артистки нашли виноватых

Медики упустили драгоценное время
Шоу-бизнес

Напомаженный Песков улыбался у гроба Началовой

Он признался, что лежал в одной больницей с умирающей Юлей

Гороскоп

Сбежавшая из страны Рынская отогреется в объятиях нового мужчины
Гороскоп на неделю
Целый букет болезней: самочувствие Пугачевой вызывает вопросы
Интимной жизнью не обделены: Развод не помешал сексу Собчак и Виторгана

Фоторепортажи

Знаменитости пришли проститься с Юлией Началовой
Россияне рыдают на прощании с Юлией Началовой в Москве
Легенда Instagram показала все в журнале Maxim
Виторган с головой ушел в работу после разрыва с Собчак

Спорт

Коварная Медведева украла "фишку" Загитовой
Тарасова растоптала торопливого фигуриста
Загитову тыкали иголками до ночи
"Надоело!": Медведева взорвалась из-за провала

Регионы

Крымский мост признан бесполезным
Подробности кровавой бойни на Урале
Веселый грабитель ювелирного попал на камеры наблюдения
"Покайтесь!": россияне увидели предвестник конца света

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru