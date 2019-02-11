Захаровой досталось за сырную вечеринку в рабочее время

Скандальный украинский журналист Роман Цимбалюк набросился на Марию Захарову с обвинениями. "Заменяет войну сырной вечеринкой", – так высказался он о мероприятии на Смоленской площади.

Для того, чтобы показать Цимбалюку, что в России никто не голодает, Мария Захарова после своего очередного брифинга пригласила журналистов на дегустацию сыра. Журналист назвал это мероприятие еще одним способом отвлечения внимания Запада от войны на Донбассе, развязанной Россией.

"Захарова, я так понимаю, была отличницей в МГИМО, на практике показывает, как это работает. И пытается тем самым показать, в первую очередь, иностранным журналистам, что Россия – это мирная, самая прекрасная страна, и тем самым сдвинуть акцент", – сказал Цимбалюк.

Также скандалист из агентства УНИАН, не раз отметившийся на пресс-конференциях Путина, услышал в прозвучавшей на вечеринке в МИДе шутке "Курица – не птица, Болгария – не заграница" территориальные претензии к странам Европы. Родившийся в 1973 году Цимбалюк, вроде бы должен знать, что Болгарию когда-то называли 16-ой республикой СССР из-за того, что жизнь там мало чем отличалась от жизнь советских граждан.

Мария Захарова не случайно пригласила журналистов на сырную дегустацию. Дело в том, что Роман Цимбалюк некоторое время назад заявил, что в России нечего есть. В частности, он говорил об отсутствии в магазинах качественных сыров.

В России Роман Цимбалюк стал известным благодаря тому, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в 2014 году позволил ему задать вопрос на большой пресс-конференции Владимира Путина. Цимбалюк спрашивал тогда про российских военных, которые, по его мнению, присутствуют на территории Донбасса. Глава государства подтвердил этот факт, но с пометкой о том, что российские военные находятся на территории Украины по собственной инициативе в свободное от службы время.