Эрдоган наплевал на хвастуна Трампа

Речь президента США на Генассамблее ООН ознаменовалась как минимум двумя скандалами. И это, если не считать того, что Дональд Трамп опоздал на собственное выступление.

Опоздавший на несколько минут Трамп начал свою речь не с международных проблем и вызовов, а с хвастливых заявлений о своих успехах на посту президента США. Но зал, видимо, не проникся патетикой главы Белого дома и встретил его выступление громким смехом.

"Не ожидал такой реакции", – признался Трамп и продолжил рассказ о том, как обстоят дела в США после его прихода к власти. Традиционно он заявил, что меньше чем за два года достиг большего, чем его предшественники в аналогичное время. Звучали слова о росте экономики, сокращении безработицы и других успехах, сообщает РИА Новости.

Переходя к международной повестке, Трамп с трибуны ООН поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за смелость. В качестве примеров американский лидер назвал прекращение Северной Кореей ракетных и ядерных испытаний, уничтожение военных объектов, а также возвращение останков американских солдат в США.

За последние два года жить стало лучше, жить стало веселей.#Трамп — Armen Astvatsatryan (@ugolokdoktora) 25 сентября 2018 г.

Затем президент обратился к ситуации в Сирии, заявив, что там необходимо покончить с войной и приступить к политическому урегулированию.

В конце Трамп решил пофилософствовать и задал присутствующим вопрос: "Какой мир мы оставим нашим детям?" "Мы, американцы, знаем, какое будущее хотим для себя", – заявил американский лидер и обратился к богу. "Благослови, господь, все нации мира", – завершил речь он.

Интересно, что во время выступления Трампа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и вся турецкая делегация покинули зал Генассамблеи ООН. Был ли это демонстративный шаг или рабочая необходимость, не понятно.