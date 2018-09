Трамп сделал откровенное признание о встрече с Путиным

Противники Трампа очень надеялись, что переговоры президентов России и США превратятся в "боксерский поединок". Однако их мечтам не суждено было сбыться – встреча прошла отлично, хотя они все равно называют саммит в Хельсинки "ужасным".

"Они хотели от меня, чтобы это был боксерский поединок на сцене. У нас была потрясающая встреча, мы обсуждали Украину, Сирию. Мы обсудили так много хороших дел, но они говорили: "Это было ужасно!" Я спрашивал: "Что ужасного? Это была потрясающая встреча", – заявил Трамп на встрече со сторонниками в Биллингсе, штат Монтана.

Американский лидер в привычной манере намекнул на тайные договоренности с российским президентом. "Я не собираюсь рассказывать вам, что там было. А если бы и рассказал – вы все равно не узнаете, правда ли это. Ведь там были только Путин и я. Но это была величайшая встреча в человеческой истории, поверьте мне", – заинтриговал слушателей Трамп.

Полномасштабные переговоры двух лидеров, о которых вспоминает американский президент, состоялись в Хельсинки 16 июля. О планах новой двусторонней встречи пока не сообщается. Не исключено, что президенты России и США пересекутся на международных мероприятиях, одним из которых станет ноябрьский форум в Сингапуре.

Trump describes Helsinki summit with Putin as one of his best meetings ever. pic.twitter.com/aAE1MdnPKk