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Политика

Трамп сделал откровенное признание о встрече с Путиным

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
"Одной из лучших встреч в своей жизни" назвал Дональд Трамп переговоры с Владимиром Путиным в Хельсинки. С откровенным признанием президент США выступил перед своими сторонниками.
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Противники Трампа очень надеялись, что переговоры президентов России и США превратятся в "боксерский поединок". Однако их мечтам не суждено было сбыться – встреча прошла отлично, хотя они все равно называют саммит в Хельсинки "ужасным".

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"Они хотели от меня, чтобы это был боксерский поединок на сцене. У нас была потрясающая встреча, мы обсуждали Украину, Сирию. Мы обсудили так много хороших дел, но они говорили: "Это было ужасно!" Я спрашивал: "Что ужасного? Это была потрясающая встреча", – заявил Трамп на встрече со сторонниками в Биллингсе, штат Монтана.

Американский лидер в привычной манере намекнул на тайные договоренности с российским президентом. "Я не собираюсь рассказывать вам, что там было. А если бы и рассказал – вы все равно не узнаете, правда ли это. Ведь там были только Путин и я. Но это была величайшая встреча в человеческой истории, поверьте мне", – заинтриговал слушателей Трамп.

Полномасштабные переговоры двух лидеров, о которых вспоминает американский президент, состоялись в Хельсинки 16 июля. О планах новой двусторонней встречи пока не сообщается. Не исключено, что президенты России и США пересекутся на международных мероприятиях, одним из которых станет ноябрьский форум в Сингапуре.

На днях президент США заявил, что может отменить антироссийские санкции – при соблюдении Москвой ряда условий в Сирии и на Украине. Эксперты отнеслись к словам американского лидера скептически. Аналитики не исключают, что у главы Белого дома действительно есть намерение сотрудничать с Москвой. Однако подчеркивают: в Вашингтоне готовы кооперироваться лишь с теми, кто выполняет их команды. 

Автор: Андрей Евлампиев7 сентября 2018, 09:39
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