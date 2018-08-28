Лавров раскрыл коварный замысел Трампа

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал цель нападок США на строящийся российский газопровод "Северный поток – 2". По словам руководителя внешнеполитического ведомства, позиция Вашингтона обусловлена собственными корыстными интересами на энергетическом рынке Старого Света.



Лавров отметил, что в Москве хорошо понимают намерения заокеанских партнеров. Руководитель внешнеполитического ведомства в интервью словацкого изданию "Правда" подчеркнул, что позиция США заключается в продвижении своего голубого топлива в Европу. "В частности, заставить страны ЕС профинансировать строительство дорогостоящей инфраструктуры и начать покупать сжиженный природный газ из США", – цитирует министра RT.

Глава внешнеполитического ведомства сравнил цены на трубопроводный газ из России, который планируется поставлять газопроводом "Северный поток – 2", и на сжиженное голубое топливо из Соединенных Штатов. Стоимость российского газа меньше на 30-40%, приводит слова Лаврова ФАН.

Министр вновь подчеркнул, что проект строящегося газопровода носит исключительно коммерческий характер, его реализация призвана создать новые маршруты для транспортировки топлива. "Европейцам решать, какой из вариантов им нравится больше", – сказал глава МИДа.

Напомним, в июле этого года глава Белого дома Дональд Трамп в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй назвал строительство "Северного потока – 2" "большой ошибкой". Он раскритиковал канцлера Германии Ангелу Меркель, которая выступает за реализацию проекта.

В Германии началась укладка труб газопровода "Северный поток-2" pic.twitter.com/m2gRjLVxVG — Муха Хиллари (@MuhaHillary) 7 августа 2018 г.

Газопровод "Северный поток – 2" пройдет по дну Балтийского моря в Европу. В июле началась его прокладка на территории Германии. Со строительством ветки на нее переведут значительные объемы экспорта российского голубого топлива в Европу.

И если для Германии строительство газопровода принесет огромную выгоду, то, к примеру, для Украины, это станет настоящей катастрофой. Аналитики отмечают, что бюджет Незалежной может потерять до 10% поступлений, что ухудшит и без того плачевную социально-экономическую ситуацию в стране.