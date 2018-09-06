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Политика

Британия закроет границу для россиян из-за Скрипалей

Фото: GLOBAL LOOK press/Gunter Flegar/
Западная пресса разразилась очередной истерикой после пламенной речи Терезы Мэй в британском парламенте. Журналисты не исключают того, что Лондон пойдет на крайние меры по отношению к России.
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Газеты пишут, что Британия может организовать серию кибератак на Россию и даже закрыть въезд гражданам нашей страны. Для начала, виз лишат политиков, бизнесменов и сотрудников спецслужб. Потом очередь может дойти и до всех без исключения россиян.

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Журналисты сегодня как с цепи сорвались после того, как премьер-министр Тереза Мэй, а вслед за ней представители Скотланд-Ярда обнародовали очередную порцию псевдоулик, доказывающих причастность Москвы к отравлению Скрипалей.

И не беда, что один из "подозреваемых" уже дал интервью российским СМИ, заявив, что он вообще невыездной, так как работает на закрытом предприятии. А компания Nina Ricci увидела на фотографии из Скотланд-Ярда поддельный флакон из-под духов якобы с "Новичком" внутри. Да и фотографии Петрова и Боширова почему-то с одинаковым тайм-кодом.


И это только часть нестыковок в новых фактах по делу отравленного беглеца и его дочери. Зато они дали богатую пищу для размышлений западным журналистам, пляшущим пол дудку британских спецслужб, которые, в свою очередь, наверняка получают указания от дяди Сэма.

Ну, с американской The Wall Street Journal все ясно, там выполняют заказ непосредственно на месте его получения. Газета безапелляционно заявляет: "В деле Скрипалей все очевидно: ответственность за это несет режим Владимира Путина. Россия точно не выдаст своих граждан в руки британского правосудия, поэтому остается один инструмент воздействия – санкции".

Новые детали показывают обществу, почему так важны эти санкции, продолжает автор статьи. По его мнению, Кремль не просто проявил преступную безжалостность по отношению к бывшему шпиону. Он также продемонстрировал полное равнодушие к безопасности ни в чем не повинных людей, которые могли пострадать от "Новичка".

Фото: GLOBAL LOOK press/imago stock&people

Норвежская компания NRK откуда-то узнала, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия проживают по засекреченному адресу в Великобритании, и британцы опасаются, что они могут подвергнуться давлению со стороны России. Зато родственники отравленных, живущие в России, уверены, что Сергея и Юлии уже нет в живых. Родных Скрипалей в Британию, к слову сказать, не пускают.

В своем сюжете телеканал констатирует: отношения между Великобританией и Россией оказались фактически замороженными.

Всех перещеголяла британская The Guardian, выпустившая сегодня огромную статью под заголовком: "Отравление "Новичком": Что такое ГРУ и как оно работает?" Там авторы оторвались, что называется, по полной: есть и страшилки о вездесущих агентах Кремля и о тайных методах, которыми они пользуются в своей коварной работе по отравлению неугодных.

В материале упоминается и то, что ГРУ было признано главным виновником хакерского взлома информации в преддверии выборов США в 2016 году. Газета пишет о недавних обвинениях команды специального прокурора Роберта Мюллера. Но почему-то The Guardian стыдливо замалчивает предложение Владимира Путина, которое он сделал Дональду Трампу во время июльской встречи в Хельсинки.

Фото: GLOBAL LOOK press/I-Images

Тогда российский президент фактически открыл все двери для того самого господина Мюллера – мол, пусть приезжает и проводит здесь свое расследование о пресловутом вмешательстве России.

Очевидно, что после новых обвинений в адрес России последуют и новые санкции. Наша страна доказала на деле, что они не особо-то ей страшны – предыдущие атаки Запада Москва уверенно отбивала зеркальными мерами. Отобьет и эту.

Автор: Александр Комаров6 сентября 2018, 21:41

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