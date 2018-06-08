Порошенко плюнул на минский формат

Новости Украины Ситуация в Сирии Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Беременная Наташа Королева рассталась с мужем и ушла к другому
"Я тебя зарою!": Стриженова с вываливающейся грудью матом орала у Малахова
Дочь Долиной шокировала изуродованным телом
"Боже, какой ужас": Волочкова показала дочку в купальнике
Неожиданный финал шоу "Холостяк" с Егором Кридом
партнеры
Пятница 8 июня
Лента новостей
22:13
Изможденный Билан забрал тарелку у красавчика Лазарева
21:50
Чехова отвлекла выпирающим бюстом от располневших ног
21:45
Волочкова с "куриным задом" совершила дерзкое нападение
21:21
Киру Муратову похоронили в Одессе
21:13
Ребенка-инвалида лишили льгот из-за отсутствия удостоверения ветерана войны
21:05
"Меня можно поздравить": Тодоренко с большим животом сделала заявление
20:57
Живодеры в Тюмени засунули кошке чупа-чупс в задний проход
20:46
Казах попытался ввезти в Тюмень 21 тонну насвая
20:15
Нагиев утонул в пышной груди Семенович
19:47
Максакова бьется за миллиардное наследство убитого супруга
19:21
Оскандалившийся Панин обозвал Хабенского путаной
19:16
Наездница Бузова потеряла платье на красной дорожке
19:15
Секс и восторг: роскошная Лобода появилась на публике впервые после родов
19:09
Караулова пришла на открытие премии МУЗ-ТВ с декольте до пупа
18:33
Елизавета II перенесла срочную операцию
18:11
Началова рассекретила богатого жениха
18:01
Худрука театра уволили за сексуальные домогательства
17:53
Ведущий кулинарного шоу покончил с собой
17:37
Москвич воткнул нож в сердце 11-летней девочке
17:08
Машков оправдался за жуткую подставу с театром Табакова
17:03
Совет на выходные
17:00
Футболистам посоветовали чаще мастурбировать на ЧМ-2018
16:54
Учитель-педофил из Удмуртии получил срок за развращение школьниц
16:44
Солист популярной группы скончался после долгой болезни
16:30
"Не стало Леньки": умер актер из фильма "Любовь и голуби"
16:24
Жительница Екатеринбурга избила полицейского пельменями
16:10
В Госдуме нашли компромисс в вопросе изучения родных языков
15:59
Януковича решили сжечь живьем
15:44
Омский студент умер на уроке физкультуры
15:40
Кейт Мосс ужаснула целлюлитом на светском показе
15:12
"Мне было очень тяжело": Клявер откровенно о романе с Польной
15:02
Возмутительное видео нападения взбешенного Казаченко на молодую жену
14:49
Поргина в слезах изобличила любовницу Караченцова
14:47
Сладкоежка-медведь застрял в окне отеля (видео)
14:24
Ведущих спортивного канала раздели для Playboy
14:23
Украинские депутаты устроили драку в Раде
14:07
Программа реновации стартовала на северо-востоке Москвы
13:58
Крутого за долги вышвырнули из квартиры
13:55
Плеснувшего кислотой в лицо девушке отправили в тюрьму на 14 лет
13:39
Земфиру прогнали с ЧМ-2018
13:38
После смерти Табакова Машков отказался от детей
13:24
В Башкирии ветерана ВОВ выселяют из квартиры
13:06
"Стыдно мне": беременная Кудрявцева сделала заявление
13:06
Актер Роман Мадянов встретил день рождения в реанимации
13:05
Под Волгоградом женщина на ВАЗе упала с дамбы в озеро и погибла
12:55
В Татарстане мужчина сгорел в собственном доме
12:39
Престарелый Зайцев связался с любовницей Баскова
12:24
Театр Джигарханяна сотряс новый скандал
12:15
Певица Слава налакалась из фляжки на глазах ошарашенной дочери
12:15
Под Нижним Новгородом бешеная собака напала на людей
11:59
Стало известно о состоянии ожидающей ребенка Миддлтон
11:58
Десятки разбитых вагонов: в Ростове сняли жуткое видео
11:38
Возбужденный Киркоров набросился на Бузову без трусов
11:34
Маршрутка с пассажирами протаранила столб
11:26
В столице машина сбила инвалида в коляске
11:18
В Москве подросток с ножом набросился на полицейского
10:52
Главные события Москвы
10:49
Самой сексуальной женщиной в мире признали модель с 4-м размером
10:31
Житель Коми убил брата за просьбу бросить пить
10:27
Беременная Настасья Шубская вышла в свет
10:04
Под Москвой в движении электричек произошел сбой
09:57
Хворостовская показала новорожденную дочь
09:56
Украину высмеяли за перехват российского военного корабля
09:45
На Алтае у гостиницы обрушилась стена (видео)
09:40
В Уфе схватили ностальгировавшего грабителя на велосипеде
09:30
Одинокий медвежонок отобрал у рабочих еду (видео)
09:22
Изуродованную Корикову утешают после съемок
09:15
Новый пенсионный возраст шокировал российских женщин
09:13
Под Красноярском пожарные вытащили 19 человек из огня
09:08
На Урале при пожаре погибла семья с тремя детьми
08:54
Найдены новые жертвы перевала Дятлова
08:41
"Вы меня больше не увидите": Кристина Асмус объявила об уходе
08:37
Опубликовано видео обезумевшего от счастья Овечкина
08:24
Украина внезапно нашла плюсы от Крымского моста
05:59
"Олигарх ударил клюшкой": Друзь шокировал побитым лицом
22:00
Известный продюсер взвыл от подлости любимой супруги
21:58
Родившую Лободу отговаривают от возвращения на сцену
21:49
В России рухнули цены на бензин после слов Путина
21:49
К чему снится отпуск
21:41
Дикие лисицы атаковали Москву
21:32
"Появился мужчина": Шнуров развелся из-за бесконечных измен
21:18
Безутешная Литвинова горюет из-за тяжелой утраты
21:09
"Соски навыкат": Беркова пришла на "Кинотавр" в нижнем белье
21:04
Команда Черчесова получала шикарные премии за позорные матчи
21:01
Обеспеченная Чехова обобрала собственного отца
20:51
Телефонные террористы заминировали Генпрокуратуру
20:36
Умер один из создателей самолета "Руслан"
20:32
Абрамович с Жуковой неожиданно воссоединились
20:26
Обколотую Лопыреву вывели на чистую воду
19:59
Глюк’oZa в прозрачном платье взбудоражила народ
19:42
Лишили надежды: больной раком российский актер выругался из-за врачей
19:32
Многодетному отцу снизили процент по ипотеке после общения с Путиным
19:19
Житель Уфы устроил стрельбу у торгового центра
19:15
Смеющийся Киркоров вылил ведро помоев на Баскова и Крида
18:59
Волгоградцу грозит тюрьма за совершенное 15 лет назад убийство
18:50
Путин о внуках: Хотелось бы больше общаться
18:50
Нижегородцы устроили "похороны" забору на набережной
18:28
Ростовского преподавателя заподозрили в получении 47 взяток
18:10
Сестра отказалась крестить ребенка Рапунцель из "Дома-2"
18:00
Захваленная Путиным певица показала прелести
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Под воздействием психотропных препаратов": Путину доложили о неадекватном Джигарханяне
"Сладкая парочка": Шепелева с пассией засняли возле помойки
На Украине оплевали севшего в лужу Ефремова
Дочь отреклась от изуродованного Галкина
Возбужденный Киркоров набросился на Бузову без трусов
О беременности Матильды Шнуровой сообщили в Сети
Политика

Порошенко плюнул на минский формат

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko
Никакого "минского формата" не существует. Своим откровением президент Украины поделился в выступлении перед студентами.  
прочитано 571 раз

По мнению лидера Незалежной, есть только нормандский формат, в котором Петр Порошенко и готов работать. А экс-президент Украины Леонид Кучма, представляющий страну в минской контактной группе, в интерпретации украинского лидера предстает самозванцем.

ПО ТЕМЕ

Путин строго предупредил зарвавшегося Порошенко

Опозоренного Порошенко вызвали на дуэль

 Новости Украины

Сюжеты Новости Украины

Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

"Минского формата переговоров нет. И Кучма никакого участия в минском формате переговоров не принимает. Существует один формат - нормандский", – заявил Порошенко студентам Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. 

По словам украинского лидера, в нормандском формате, помимо него, принимают участие канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент России Владимир Путин. "Если вы найдете другой формат переговоров, где будет Путин, я готов его рассматривать – но заверяю, таких форматов нет", – добавил Порошенко.

Лидер Незалежной также заявил, что в контактной группе украинская сторона ведет переговоры только с представителями России и ОБСЕ. Между тем и Москва, и самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР настаивают на прямых переговорах Киева с Донбассом. Президент России неоднократно подчеркивал, что невозможно добиться разрешения конфликта без прямого диалога конфликтующих сторон. Таких случаев в мире еще не было.

Что же касается минского процесса, то он признан единственным методом урегулирования в Донбассе – причем не только народными республиками и Россией, но и европейскими лидерами. В поддержку "Минска-2" высказывались президент Франции Макрон и канцлер ФРГ Меркель, напоминает сайт "Комсомольская правда".

Тем временем российские военные эксперты комментируют последние заявления Киева о новейшем вооружении, которое, якобы, уже напугало Кремль. Порошенко не в состоянии сочинить опасную для России ракету, уверен член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

По словам военного аналитика, дозвуковые украинские ракеты - даже модернизированные – могут представлять угрозу только в случае, если их запустят залпом в 20-30 штук. А у Украины просто нет такого количества кораблей, в которых можно было бы произвести эти пуски, передает НСН.

Автор: Андрей Евлампиев8 июня 2018, 21:20
ФОТОРЕПОРТАЖ

Поседел и потолстел: "забота" об Украине убивает Порошенко

567

Политика

Кремль остудил пыл резко подобревшего Трампа
Порошенко плюнул на минский формат
Британию выставили на посмешище из-за нападок на Россию
Украину решили принять в НАТО

Шоу-бизнес

У Зудиной возникли вопросы из-за выходки Машкова
"Мы его теряем": Пугачеву умоляют спасти опустившегося Киркорова
Чехова отвлекла выпирающим бюстом от располневших ног
Волочкова с "куриным задом" совершила дерзкое нападение

Проишествия

Театр Джигарханяна сотряс новый скандал
Леденящие кровь подробности смерти известного дизайнера
Украинский режиссер снял свою смерть на видео
Школьница запуталась волосами в сливе ванной и утонула

Lifestyle

Смертельное проклятие забирает актеров фильма "Любовь и голуби"
Умер автор хитов Киркорова
Новая серия "Возвращения в Простоквашино" взорвала Сеть
За стриптиз под Окуджаву богачи отдают по 30 тысяч
Шоу-бизнес

Порезанную и окровавленную Елену Яковлеву вытащили из моря

Артистка в истерике звала на помощь
Шоу-бизнес

"Вы меня больше не увидите": Кристина Асмус объявила об уходе

Актриса сделала важное заявление
Шоу-бизнес

Волочкова с "куриным задом" совершила дерзкое нападение

Блондинка уверяет, что ее пятая точка "слышит"
Шоу-бизнес

Чехова отвлекла выпирающим бюстом от располневших ног

Дерзкое декольте не обмануло внимательных поклонников

Гороскоп

Совет на выходные
"Появился мужчина": Шнуров развелся из-за бесконечных измен
Рождение детей дорого стоило Курниковой и Иглесиасу
Специалист: Наташа Королева вовремя сменила партнера

Фоторепортажи

Изможденный Билан забрал тарелку у красавчика Лазарева
Караулова пришла на открытие премии МУЗ-ТВ с декольте до пупа
Престарелый Зайцев связался с любовницей Баскова
Захваленная Путиным певица показала прелести

Спорт

Футболистам посоветовали чаще мастурбировать на ЧМ-2018
Земфиру прогнали с ЧМ-2018
Опубликовано видео обезумевшего от счастья Овечкина
Расписание ЧМ-2018: групповой этап

Регионы

Путин поставил на место некультурного губернатора
Пришедшую на ЕГЭ школьницу заставили снять белье перед охраной
Детям показывали фейерверк: страшные кадры из горящего ТЦ в Иркутске
Совратившая школьника учительница погибла в страшной аварии
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru