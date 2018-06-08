Порошенко плюнул на минский формат

Никакого "минского формата" не существует. Своим откровением президент Украины поделился в выступлении перед студентами.

По мнению лидера Незалежной, есть только нормандский формат, в котором Петр Порошенко и готов работать. А экс-президент Украины Леонид Кучма, представляющий страну в минской контактной группе, в интерпретации украинского лидера предстает самозванцем.

"Минского формата переговоров нет. И Кучма никакого участия в минском формате переговоров не принимает. Существует один формат - нормандский", – заявил Порошенко студентам Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

По словам украинского лидера, в нормандском формате, помимо него, принимают участие канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент России Владимир Путин. "Если вы найдете другой формат переговоров, где будет Путин, я готов его рассматривать – но заверяю, таких форматов нет", – добавил Порошенко.

Лидер Незалежной также заявил, что в контактной группе украинская сторона ведет переговоры только с представителями России и ОБСЕ. Между тем и Москва, и самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР настаивают на прямых переговорах Киева с Донбассом. Президент России неоднократно подчеркивал, что невозможно добиться разрешения конфликта без прямого диалога конфликтующих сторон. Таких случаев в мире еще не было.

Что же касается минского процесса, то он признан единственным методом урегулирования в Донбассе – причем не только народными республиками и Россией, но и европейскими лидерами. В поддержку "Минска-2" высказывались президент Франции Макрон и канцлер ФРГ Меркель, напоминает сайт "Комсомольская правда".

Тем временем российские военные эксперты комментируют последние заявления Киева о новейшем вооружении, которое, якобы, уже напугало Кремль. Порошенко не в состоянии сочинить опасную для России ракету, уверен член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

По словам военного аналитика, дозвуковые украинские ракеты - даже модернизированные – могут представлять угрозу только в случае, если их запустят залпом в 20-30 штук. А у Украины просто нет такого количества кораблей, в которых можно было бы произвести эти пуски, передает НСН.