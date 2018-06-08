Жириновский взбесился из-за ответов Путина на прямой линии

В эфире ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1" лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал прямую линию с Владимиром Путиным. Некоторые ответы не устроили парламентария.

Владимир Жириновский вышел на связь с гостями программы "60 минут" на телеканале "Россия 1", чтобы поделиться впечатлениями от прямой линии с президентом страны Владимиром Путиным. Парламентарий жестко высказался по поводу некоторых ответов российского лидера.

В частности, недовольство лидера ЛДПР вызвало упоминание Путиным новых образцов вооружения. О таких вещах, уверен он, говорить не стоит. "Не надо раскрывать наши тайны!" – пояснил Жириновский.

Также депутат возмутился комплиментом, который прозвучал из уст президента в адрес 38-летней жительницы Челябинска, задававшей вопросы от лица блогеров. Жириновский не согласился с Путиным, что девушка выглядит моложе своего возраста. "Выглядит на 45 и худая", – пожаловался глава ЛДПР.

А больше всего возмущения у Жириновского вызвал тот факт, что в эфире не прозвучал его собственный вопрос. Парламентарий хотел узнать отношение президента к демократическому устройству в Австрии, где тот был недавно. Политик пытался предложить по ее примеру превратить Россию в страну с трехпартийной системой.

"Никакого ответа не прозвучало", – посетовал Жириновский. Злые языки предположили, что его острая реакция на некоторые темы, поднятые на прямой линии, стала следствием обиды.