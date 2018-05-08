Путин обскакал зарвавшегося Трампа

Журнал Forbes огласил список самых влиятельных людей мира. В нем российский президент Владимир Путин обошел американского лидера Дональда Трампа.

Путин занял почетное второе место. Президент США же стал третьим.

В обновленном рейтинге первую строчку получил глава Китая Си Цзиньпин. Составители списка считают, что ему удалось лучше других укрепить власть. "Он пользуется культом личности, которого не видели со времен председателя Мао", – сообщает издание.

В десятку самых влиятельных людей мира также вошли канцлер Германии Ангела Меркель, основатель Amazon Джефф Безос, Папа Римский Франциск, основатель MicrosoftБилл Гейтс, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман, премьер Индии Нарендра Моди и сооснователь Google Ларри Пейдж. Дебютантами в списке стали саудовский принц и спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследующий российское вмешательство в американские выборы.

Отметим, что зарвавшийся в своих амбициях на мировой арене Дональд Трамп ранее обвинил Иран в разработке оружия массового уничтожения, что по сути развязывает Тель-Авиву и стоящему за ним Вашингтону руки для военной агрессии в отношении исламской республики. Напомним, 14 апреля США совместно с Великобританией и Францией нанесли ракетный удар по Сирии. В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что применение военной силы в обход Совета Безопасности (СБ) ООН играет на руку террористам и порождает нестабильность.