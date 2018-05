Скрипали заставили Макрона поспешить на поклон к Путину

"Сомнений не было никаких. Я приехал в Москву 25—26 апреля, чтобы передать послание президента Макрона президенту Путину", – сказал дипломат. По его словам, французский лидер намерен по возможности "сократить разногласия" между двумя странами и подчеркнуть объединяющие Москву и Париж моменты. Слова Шевенмана передает RT.

Специальный представитель главы Пятой республики выразил уверенность, что рано или поздно отношения между двумя странами нормализуются. Он подчеркнул, что почти все крупные французские компании присутствуют в России, того же желает малый и средний бизнес. "Если бы не было санкций и контрсанкций, которые в будущем непременно должны быть отменены", - заметил дипломат.

Он назвал русских великим европейским народом. Шевенман высказался о своей поддержке концепции Европы от Атлантики до Тихого океана, высказанной еще генералом Шарлем де Голлем. "Именно до этих границ Россия расширила пространство европейской цивилизации", – сказал дипломат.

Планируется, что Эммануэль Макрон примет участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который состоится в Северной столице 24-26 мая. Само собой, на мероприятии будет присутствовать президент России Владимир Путин. Ожидаются переговоры двух лидеров.

Напомним, с момента резонансного отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии прошло ровно два месяца. Они были найдены в бессознательном состоянии 4 марта в городке Солсбери недалеко от Лондона. Правоохранительные органы Соединенного Королевства заявили, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом под названием "Новичок". Россия представила доказательство, что отравляющая субстанция была запатентована и произведена в США.

