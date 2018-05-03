Церемонию инаугурации Путина неожиданно изменили
Возможные изменения в традиционной церемонии инаугурации президента России анонсируются не впервые. Один из привычных моментов мероприятия касается президентского кортежа: на прошлых инаугурациях Владимир Путин добирался до Кремля на автомобиле в сопровождении Почетного эскорта Федеральной службы охраны. На сей раз источники, знакомые с подготовкой церемонии, предполагают, что такого проезда не будет.
Отмечается, что окончательный сценарий инаугурации Владимира Путина еще не утвержден, программу планируется согласовать в ближайшее время. Церемония пройдет 7 мая в московском Кремле, передает РИА Новости.
Голосование на выборах президента России прошло 18 марта. Явка избирателей составила 67,54%. Действующий президент страны Владимир Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов, за него, согласно итоговым данным ЦИК, проголосовали более 56,4 миллиона избирателей.
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Напомним, сообщалось, что Владимир Путин отправится на инаугурацию в новом отечественном автомобиле проекта "Кортеж". Вопрос о том, чтобы представить лимузин именно во время церемонии, был решен. Предназначенная для президента машина полностью готова. Однако позже организаторы церемонии приняли решение не использовать "Кортеж".
Проект "Кортеж" – семейство автомобилей для первых лиц государства. Предусмотрен выпуск на единой модульной платформе лимузина, седана и минивэна. Машина прошла испытания, отвечает всем требованиям безопасности, но президент начнет использовать ее позже, заявили источники.
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