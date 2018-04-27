Путин пожаловался на свой ужасный почерк

Владимир Путин пожаловался депутатам на свой ужасный почерк. Президент России встретился с членами Совета законодателей при Федеральном собрании.

Российский лидер выступил перед законодателями в Таврическом дворце Санкт-Петербурга. Владимир Путин посетовал на то, что сам с трудом разбирает свои заметки.

"Нарисовал как курица лапой. Сам не могу разобрать", – пожаловался глава государства.

Оставив шутки, президент заявил собравшимся законодателям, что рассчитывает на эффективное и слаженное взаимодействие парламентариев с будущим составом правительства. Владимир Путин подчеркнул, что это необходимо для реализации задач, обозначенных в его послании Федеральному собранию от 1 марта.

Он напомнил российским парламентариям, что решение поставленных в послании задач – историческая необходимость. Глава государства еще раз подчеркнул, что обеспечение прорыва практически во всех сферах жизни – это вопрос будущего нашей страны. Президент уверен, что Совет законодателей может усилить координацию этой работы. Ведь практически все задачи должны быть реализованы в регионах – так что активное участие региональных парламентов абсолютно необходимо, отметил Путин.

По его словам, России сегодня нужно гибкое, современное законодательство, нацеленное на развитие высоких технологий во всех областях. Это означает расширение свободы для предпринимательства, а также научного, творческого поиска – иначе ничего не получится, приводит слова президента РИА Новости.

По поводу своего почерка президент России шутит не впервые. В прошлом году Владимир Путин принимал участие в съезде РСПП и во время мероприятия делал пометки в блокноте, чтобы потом прокомментировать озвученные инициативы. Однако, когда пришло время выступления, российский лидер далеко не сразу смог прочитать свои записи – и объяснил предпринимателям, что пишет как курица лапой.

