"Погибнут миллиарды": Трамп объявил о начале Третьей мировой
"Иран лгал", – громогласно заявил Нетаньяху. 30 апреля глава израильского кабмина выступил с обращением, где обвинил исламскую республику в сокрытии архивов по якобы разрабатываемому ядерному оружию.
По его словам, разведка Израиля раздобывала "полтонны материалов", в том числе 100 тысяч файлов, которые доказывают, что у Тегерана была программа по разработке оружия массового уничтожения, а сделка, заключенная между исламской республикой и Западом в 2015 году, была основана "на лжи и обмане".
Речь идет о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) между Ираном и "шестеркой" международных посредников, включая Россию. Тегеран взял на себя обязательство отказаться от ядерных разработок, а в обмен администрация тогдашнего президента США Барака Обамы обещала постепенно снять санкции с республики.
Ситуация резко изменилась после прихода в Белый дом Дональда Трампа. Республиканец еще на протяжении своей предвыборной кампании критиковал достигнутое соглашение, утверждая, что оно принесет пользу только Ирану, тогда как США и их союзники на Ближнем Востоке останутся в проигрыше. Ядерную сделку, заявлял он, необходимо отменить. Ну или, как минимум, "исправить".
Выступление Нетаньяху можно считать еще одним, но на этот раз решительным шагом по направлению к полному демонтажу договоренностей трехлетней давности. Вряд ли израильский премьер осмелился бы на столь серьезный шаг без одобрения "старшего брата" – Соединенных Штатов. А раз так, то в Вашингтоне, по всей видимости, все-таки решили переиграть ситуацию на 180 градусов.
В серьезности намерений Белого дома сомневаться не приходится. Последнее время риторика Трампа и представителей его администрации становилась все более радикальной и воинственной. Ситуацию вокруг СВПД американский лидер после искрометного перфоманса Нетаньяху назвал "неприемлемой". При этом ранее он даже озвучивал конкретную дату, когда США выйдут из ядерной сделки – 12 мая.
К этой дате в Тель-Авиве усиленно готовятся. На днях парламент страны – Кнессет – дал право президенту и премьер-министру "в экстренных случаях" объявлять войну и начинать военные действия без санкции законодателей. Очевидно, что происходящее – не что иное, как подготовка к войне. Как говорил один русский классик, если на стене висит ружье, значит, она обязательно рано или поздно выстрелит. Ружье уже повесили, ждем нажатия на спусковой крючок.
О скорой эскалации в Вашингтоне говорить уже не стесняются. Телеканал NBC сообщил на днях, что три высокопоставленных американских чиновника заявили, что конфликт между Ираном и Израилем находится на первом месте в списке потенциальных вооруженных столкновений.
Тель-Авив обвиняет Тегеран в разработке ядерного оружия, что, по мнению Израиля, несет для него смертельную угрозу, а также апеллирует к связям Ирана с палестинцами и шиитской ливанской организацией "Хезболла" – злейшим врагам еврейского государства. Иран же по-прежнему считает Израиль оккупантом Палестины и обвиняет Тель-Авив в ведении подрывной деятельности против шиитов Ближнего Востока.
Обе стороны уже фактически воюют на территории Сирии. Тегеран поддерживает правительство Башара Асада, а также сражающиеся на его стороне шиитские военизированные формирования, в том числе "Хезболлу". Последние успехи Дамаска и разгром вооруженной сирийской оппозиции поставили Израиль перед перспективой дальнейшего укрепления Ирана в Сирии и выходу его сателлитов непосредственно к границам Израиля. Такого в Тель-Авиве допустить не могут. Такой исход событий будет крахом ближневосточной политики Нетаньяху, который на протяжении всей сирийской войны косвенно поддерживал различные оппозиционные группировки, в том числе откровенных исламистов.
Таким образом, Ближний Восток и весь мир оказались перед лицом нового конфликта. Война между Израилем и Ираном вряд ли останется делом двух государств. За спиной Израиля стоят Соединенные Штаты, а президент Дональд Трамп вряд ли упустит благоприятной возможности разделаться со своим злейшим оппонентом в регионе под предлогом разработки им ядерного оружия. Зуб на Тегеран точит и Саудовская Аравия. Эр-Рияд в настоящее время увяз в войне в Йемене, где ему противостоят отряды повстанцев-хуситов, поддерживаемых Тегераном. В случае большой заварушки стоит ожидать также активизации Интифады – борьбы палестинцев против Израиля, новые столкновения в Ливане между "Хезболлой" и Тель-Авивом. Скорее всего, не останется в стороне и Европа, которую американцы заставят принять участие в войне в качестве доказательства своей преданности и лояльности, как это было в ходе недавнего ракетного удара по Сирии.
Как в такой ситуации не вспомнить зловещие предсказания американского проповедника Ирвина Бакстера. Ровно год назад он заявил о неизбежности Третьей мировой войны, в которой, по его словам, погибнут более двух миллиардов человек. Новая глобальная бойня, сказал Бакстер, начнется в Ираке, который географически находится как раз между Израилем и Ираном.
Еще большее беспокойство вызывают недавние откровения предсказателя Горацио Вильегаса, который утверждал, что Третья мировая начнется 13 мая – к 100-летнему юбилею последнего явления Девы Марии в португальском городе Фатима. На 12 мая, напомним, запланирован выход США из ядерной сделки с Ираном.
Но глобальным конфликт станет только в случае участия в нем России. Москва является ситуативным, но все-таки союзником Тегерана в Сирии. У России есть в арабской республике собственные воинские контингенты, и в случае, если они так или иначе будут задеты в пылу ирано-израильской войны, нашей стране придется вмешаться в конфликт.
Тем не менее, пока ситуация окончательно не вышла из-под контроля, позиции Москвы выглядят довольно благоприятными. Россия, очевидно, пока не стремится занимать ту или иную сторону конфликта, а значит, оставляет себе широкое поле для маневра.
После своих обличительных речей Нетаньяху кинулся звонить президенту Владимиру Путину. На официальном сайте Кремля опубликовано довольно скупое в плане информативности сообщение о переговорах. Стороны обсудили сложившуюся на Ближнем Востоке ситуацию, продолжили обмен мнениями и условились о дальнейших личных контактах. Все.
Но в самое интересное обывателя, как обычно, не посвящают. Все главные дела, как правило, ведутся без широкой огласки, а об их результатах мы узнаем уже по факту.
Очевидно, что сейчас за симпатии России, которая за последние несколько лет стала ведущим игроком на Ближнем Востоке, развернется самый настоящий торг. Тель-Авив и Тегеран заинтересованы в благоприятной для себя позиции Москвы. Что именно они предложат России, какую цену нашей вовлеченности или неучастия назначат персы и израильтяне – один из главных вопросов мировой геополитики этих дней.
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