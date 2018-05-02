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Политика

"Погибнут миллиарды": Трамп объявил о начале Третьей мировой

Фото: GLOBAL LOOK press/Handout
Президент США Дональд Трамп фактически объявил на весь мир о начале Третьей мировой войны. Правда, сделал он это не сам, а устами премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. На днях он обвинил Иран в разработке оружия массового уничтожения, что по сути развязывает Тель-Авиву и стоящему за ним Вашингтону руки для военной агрессии в отношении исламской республики. Вот только Иран – не Сирия, и просто так побомбить персов на расстоянии не получится. Тегеран, очевидно, ответит на западную агрессию, что может привести к окончательной утрате контроля над ситуацией и начале новой глобальной войны.
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"Иран лгал", – громогласно заявил Нетаньяху. 30 апреля глава израильского кабмина выступил с обращением, где обвинил исламскую республику в сокрытии архивов по якобы разрабатываемому ядерному оружию.

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Сюжеты Конфликт в Сирии

По его словам, разведка Израиля раздобывала "полтонны материалов", в том числе 100 тысяч файлов, которые доказывают, что у Тегерана была программа по разработке оружия массового уничтожения, а сделка, заключенная между исламской республикой и Западом в 2015 году, была основана "на лжи и обмане".

Речь идет о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) между Ираном и "шестеркой" международных посредников, включая Россию. Тегеран взял на себя обязательство отказаться от ядерных разработок, а в обмен администрация тогдашнего президента США Барака Обамы обещала постепенно снять санкции с республики.

Ситуация резко изменилась после прихода в Белый дом Дональда Трампа. Республиканец еще на протяжении своей предвыборной кампании критиковал достигнутое соглашение, утверждая, что оно принесет пользу только Ирану, тогда как США и их союзники на Ближнем Востоке останутся в проигрыше. Ядерную сделку, заявлял он, необходимо отменить. Ну или, как минимум, "исправить".

Выступление Нетаньяху можно считать еще одним, но на этот раз решительным шагом по направлению к полному демонтажу договоренностей трехлетней давности. Вряд ли израильский премьер осмелился бы на столь серьезный шаг без одобрения "старшего брата" – Соединенных Штатов. А раз так, то в Вашингтоне, по всей видимости, все-таки решили переиграть ситуацию на 180 градусов.

В серьезности намерений Белого дома сомневаться не приходится. Последнее время риторика Трампа и представителей его администрации становилась все более радикальной и воинственной. Ситуацию вокруг СВПД американский лидер после искрометного перфоманса Нетаньяху назвал "неприемлемой". При этом ранее он даже озвучивал конкретную дату, когда США выйдут из ядерной сделки – 12 мая.

К этой дате в Тель-Авиве усиленно готовятся. На днях парламент страны – Кнессет – дал право президенту и премьер-министру "в экстренных случаях" объявлять войну и начинать военные действия без санкции законодателей. Очевидно, что происходящее – не что иное, как подготовка к войне. Как говорил один русский классик, если на стене висит ружье, значит, она обязательно рано или поздно выстрелит. Ружье уже повесили, ждем нажатия на спусковой крючок.

Фото: GLOBAL LOOK press/Jinipix

О скорой эскалации в Вашингтоне говорить уже не стесняются. Телеканал NBC сообщил на днях, что три высокопоставленных американских чиновника заявили, что конфликт между Ираном и Израилем находится на первом месте в  списке потенциальных вооруженных столкновений.

Тель-Авив обвиняет Тегеран в разработке ядерного оружия, что, по мнению Израиля, несет для него смертельную угрозу, а также апеллирует к связям Ирана с палестинцами и шиитской ливанской организацией "Хезболла" – злейшим врагам еврейского государства. Иран же по-прежнему считает Израиль оккупантом Палестины и обвиняет Тель-Авив в ведении подрывной деятельности против шиитов Ближнего Востока.

Обе стороны уже фактически воюют на территории Сирии. Тегеран поддерживает правительство Башара Асада, а также сражающиеся на его стороне шиитские военизированные формирования, в том числе "Хезболлу". Последние успехи Дамаска и разгром вооруженной сирийской оппозиции поставили Израиль перед перспективой дальнейшего укрепления Ирана в Сирии и выходу его сателлитов непосредственно к границам Израиля. Такого в Тель-Авиве допустить не могут. Такой исход событий будет крахом ближневосточной политики Нетаньяху, который на протяжении всей сирийской войны косвенно поддерживал различные оппозиционные группировки, в том числе откровенных исламистов.

Таким образом, Ближний Восток и весь мир оказались перед лицом нового конфликта. Война между Израилем и Ираном вряд ли останется делом двух государств. За спиной Израиля стоят Соединенные Штаты, а президент Дональд Трамп вряд ли упустит благоприятной возможности разделаться со своим злейшим оппонентом в регионе под предлогом разработки им ядерного оружия. Зуб на Тегеран точит и Саудовская Аравия. Эр-Рияд в настоящее время увяз в войне в Йемене, где ему противостоят отряды повстанцев-хуситов, поддерживаемых Тегераном. В случае большой заварушки стоит ожидать также активизации Интифады – борьбы палестинцев против Израиля, новые столкновения в Ливане между "Хезболлой" и Тель-Авивом. Скорее всего, не останется в стороне и Европа, которую американцы заставят принять участие в войне в качестве доказательства своей преданности и лояльности, как это было в ходе недавнего ракетного удара по Сирии.

Фото: GLOBAL LOOK press/Pau Rigol

Как в такой ситуации не вспомнить зловещие предсказания американского проповедника Ирвина Бакстера. Ровно год назад он заявил о неизбежности Третьей мировой войны, в которой, по его словам, погибнут более двух миллиардов человек. Новая глобальная бойня, сказал Бакстер, начнется в Ираке, который географически находится как раз между Израилем и Ираном.

Еще большее беспокойство вызывают недавние откровения предсказателя Горацио Вильегаса, который утверждал, что Третья мировая начнется 13 мая – к 100-летнему юбилею последнего явления Девы Марии в португальском городе Фатима. На 12 мая, напомним, запланирован выход США из ядерной сделки с Ираном.

Но глобальным конфликт станет только в случае участия в нем России. Москва является ситуативным, но все-таки союзником Тегерана в Сирии. У России есть в арабской республике собственные воинские контингенты, и в случае, если они так или иначе будут задеты в пылу ирано-израильской войны, нашей стране придется вмешаться в конфликт.

Тем не менее, пока ситуация окончательно не вышла из-под контроля, позиции Москвы выглядят довольно благоприятными. Россия, очевидно, пока не стремится занимать ту или иную сторону конфликта, а значит, оставляет себе широкое поле для маневра.

После своих обличительных речей Нетаньяху кинулся звонить президенту Владимиру Путину. На официальном сайте Кремля опубликовано довольно скупое в плане информативности сообщение о переговорах. Стороны обсудили сложившуюся на Ближнем Востоке ситуацию, продолжили обмен мнениями и условились о дальнейших личных контактах. Все.

Но в самое интересное обывателя, как обычно, не посвящают. Все главные дела, как правило, ведутся без широкой огласки, а об их результатах мы узнаем уже по факту.

Очевидно, что сейчас за симпатии России, которая за последние несколько лет стала ведущим игроком на Ближнем Востоке, развернется самый настоящий торг. Тель-Авив и Тегеран заинтересованы в благоприятной для себя позиции Москвы. Что именно они предложат России, какую цену нашей вовлеченности или неучастия назначат персы и израильтяне – один из главных вопросов мировой геополитики этих дней.

Автор: Иван Прошкин2 мая 2018, 18:01

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