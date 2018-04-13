Раскрыт коварный план США в Сирии

Боевикам в Сирии приказано перейти в наступление на позиции правительственных войск после вероятного ракетного удара со стороны США и их союзников. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред России в организации Василий Небензя.



"Кто выиграет от возможного удара по сирийским военным, несущим основное бремя борьбы с террористами и добившимся серьёзных побед в этом отношении?" – обратился ке Совбезу российский дипломат. По его словам, Москва располагает сведениями, что главари группировок так называемой "умеренной оппозиции" получили приказы о "возможной силовой акции".

Небензя отметил, что Соединенные Штаты сознательно раскручивают сценарий военной эскалации. По словам дипломата, такого развития событий нельзя допустить, поскольку оно может привести к серьезным последствиям для всего мира, равно как и предыдущие "демократические интервенции" в независимые государства. Слова постпреда России в ООН передает RT.



Дипломат призвал Вашингтон и его союзников не подводить мир к опасной черте. Небензя призвал их одуматься и вернуться в правовое поле. По словам дипломата, нужно срочно искать мирный выход из опасного положения.





Ситуация вокруг арабской республики резко обострилась в минувшую субботу, когда Вашингтон обвинил Дамаск в химатаке против боевиков в городе Дума. Соединенные Штаты не разобрались в случившемся, но при этом анонсировали нанесение ракетных ударов по Сирии. Россия, как союзник арабской республики, оставила за собой право сбивать ракеты и их носители.

Ситуация продолжает оставаться в подвешенном состоянии. Риторика США за последние пару дней заметно смягчилась, однако американцы продолжают сколачивать ударную группировку в Восточном Средиземноморье. За последнее время туда прибыли ракетные эсминцы, а из порта приписки Норфлок вышел авианосец "Гарри Трумэн". Кроме того, в военной операции собираются принять участие Франция, Великобритания и Израиль.