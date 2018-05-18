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Политика

Задравшую нос Украину подняли на смех

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
Высказывания украинских чиновников не перестают удивлять своей несуразностью. Так, министр иностранных дел Незалежной Павел Климкин заявил, что Киев "заставил Россию говорить на украинском языке". 
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Чиновник либо пытался поупражняться в юморе, либо воспринял добрый жест российского МИДа слишком близко к сердцу. "Это можем записать себе в актив", – заявил министр.

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Судя по всему, речь идет о недавней публикации в официальном аккаунте МИД России в Twitter. "Мы будем очень рады видеть на чемпионате мира по футболу всех болельщиков, включая наших соседей-украинцев", – написали тогда представители ведомства в ответ на слова о якобы "агрессивном настрое россиян в сторону иностранных болельщиков".

Примечательно, что чиновники опубликовали обращение на украинском языке, выражая гостеприимность, передает Sports.ru. Однако в добром жесте россиян Климкин нашел повод для гордости.

При этом министр все-таки "порекомендовал" украинцам воздержаться от посещения ЧМ-2018. "Украинцы, которые купили билеты, или хотят это сделать, должны учесть все риски. Это личное решение. У каждого болельщика есть своя совесть, есть свое сердце, есть свое понимание", – сказал он.

Ранее МИД России отреагировал на призывы министра иностранных дел Украины Павла Климкина к украинским болельщикам не ехать в Россию на ЧМ-2018. "Приезжайте в Россию на праздник мирового футбола! И не слушайте разных дураков", – такое обращение появилось в Twitter-аккаунте ведомства.

Автор: Михаил Вштанов18 мая 2018, 14:46

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