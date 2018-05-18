Задравшую нос Украину подняли на смех

Высказывания украинских чиновников не перестают удивлять своей несуразностью. Так, министр иностранных дел Незалежной Павел Климкин заявил, что Киев "заставил Россию говорить на украинском языке".

Чиновник либо пытался поупражняться в юморе, либо воспринял добрый жест российского МИДа слишком близко к сердцу. "Это можем записать себе в актив", – заявил министр.

Судя по всему, речь идет о недавней публикации в официальном аккаунте МИД России в Twitter. "Мы будем очень рады видеть на чемпионате мира по футболу всех болельщиков, включая наших соседей-украинцев", – написали тогда представители ведомства в ответ на слова о якобы "агрессивном настрое россиян в сторону иностранных болельщиков".

Примечательно, что чиновники опубликовали обращение на украинском языке, выражая гостеприимность, передает Sports.ru. Однако в добром жесте россиян Климкин нашел повод для гордости.

При этом министр все-таки "порекомендовал" украинцам воздержаться от посещения ЧМ-2018. "Украинцы, которые купили билеты, или хотят это сделать, должны учесть все риски. Это личное решение. У каждого болельщика есть своя совесть, есть свое сердце, есть свое понимание", – сказал он.

Ранее МИД России отреагировал на призывы министра иностранных дел Украины Павла Климкина к украинским болельщикам не ехать в Россию на ЧМ-2018. "Приезжайте в Россию на праздник мирового футбола! И не слушайте разных дураков", – такое обращение появилось в Twitter-аккаунте ведомства.