"Словил Порошенко": глава Госдепа предъявил России ультиматум
Сообщила об этом официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт в Twitter. По ее словам, Помпео и главы МИД дали понять, что не будут сотрудничать с Россией, пока та не отдаст Крым и не уйдет из Донбасса.
Возвращение Крыма – излюбленная тема украинских политиков, в частности президента страны Петра Порошенко. Всерьез подобные заявления мало кто воспринимал. А теперь эту риторику поддержал новый глава Госдепа.
Россия никогда не отказывалась от своих территорий. Крым вошел в состав нашей страны по результатам референдума, пересматривать итоги которого повода нет.
Sec. Pompeo and NATO Foreign Ministers reaffirm: #NATO will not return to business as usual with #Russia until Russia fulfills its commitments under the Minsk agreements, withdraws forces and support for proxies in the #Donbas, and returns control of #Crimea to #Ukraine.— Heather Nauert (@statedeptspox) 27 апреля 2018 г.
Напомним, что сенат США утвердил экс-директора ЦРУ Майка Помпео на должность госсекретаря 26 апреля. Он противник мягкой политики в отношении России. Выступал за предоставление США летального оружия Украине. Есть основания полагать, что политика США в отношении России станет жестче.
Напомним, что Крым присоединился к России 18 марта 2014 года. Этому событию предшествовали многомесячные антипрезидентские и антиправительственные акции на Украине (Евромайдан), завершившиеся в феврале того же года.
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