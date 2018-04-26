Путин предупредил россиян об опасности

России необходим прорыв в области вооружений. Последствия отставания в этой области могут быть очень тяжелыми, предупредил Владимир Путин.

Существующего у России задела в оружейной сфере может хватить еще на два-три десятилетия. Однако если не будет технологического прорыва в этой области, страна безнадежно отстанет от своих конкурентов, убежден президент России.

"Я говорил в своем послании, не к ночи будь помянуто... о необходимости прорыва. Если мы не сделаем этот прорыв, в этом вся суть, мы тогда безнадежно отстанем. Реально отстанем, знаете. А это очень тяжелые последствия будут", – заявил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании съезда Российского союза ректоров.

Президент уверен, что ученые справятся с важнейшей задачей перевооружения российской армии – только для этого им надо мыслить, по словам Путина, "за горизонт". Именно для этого нужно готовить людей, заключил российский лидер.

Президент рассказал участникам съезда, кто создал один из новейших комплексов оружия. По словам Путина, его авторы – группа молодых ученых. Глава государства пояснил, что встретился с этой командой и спросил, как они разрабатывали уникальную систему. Специалисты ответили, что пришли на предприятие после вуза, сформировали коллектив и за семь лет сконструировали не имеющее аналогов в мире оружие.

"Задел", о котором напомнил ректорам президент России, Владимир Путин представил 1 марта в своем послании к Федеральному собранию. Это новейшие виды российских вооружений: ракетный комплекс "Сармат", авиационная система "Кинжал". Есть и еще несколько перспективных разработок, названия для которых еще не выбрали.

В своей мартовской речи российский лидер подчеркнул, что Москва никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать. Новейшее оружие необходимо для того, чтобы обеспечить безопасность страны, передает РИА Новости.