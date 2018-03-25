"Позорник": безусый Грудинин рассмешил народ
Политик превратил бритье в настоящее шоу. Сначала появилась информация, что Грудинин остался без усов, позже – опровержение. И лишь затем опубликовали доказательство: видеоролик выложил в Сеть журналист и телеведущий Максим Шевченко.
"Это видео является единственным оригинальным видео и изображением, утвержденным Павлом Грудининым. Еще раз обращаем внимание, что это было сделано в итоге личного спора между Юрием Дудем и Павлом Грудининым (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены)", – кратко прокомментировал ситуацию он. Ролик появился на YouTube.
Под видео тут же возникли сотни комментариев. Оно стало вирусным: меньше, чем за сутки после публикации, его посмотрели более 750 тысяч раз.
Примечательно, что многих Грудинин рассмешил. "Ахахаххха актеришка, у которого еще нет Оскара) Для чего делать из этого шоу-то? Ну ё массе" – гласит текст одного из самых популярных комментариев. Автора этого высказывания поддержали почти 200 человек.
"Смешно, что Груд из этого целое представление исполнил... Позорник", – добавил другой пользователь. "О ма гад! Сделали из этого целое шоу... Для Грудинина сдержать слово это что-то из ряда вон выходящее?" – вопрошает третий.
Были и те, кто по достоинству оценил поступок политика. Пусть он сначала и уйти от ответственности, выдумывая новые условия, в конце концов он все-таки сдержал обещание. "Мужик сказал – мужик сделал! Вот!" – восхищается поступком Грудинина один из его поклонников.
Напомним, что Павел Грудинин пообещал сбрить усы в том случае, если на выборах наберет меньше 15% голосов. В итоге кандидата поддержали только 11,77% избирателей.
Вся жизнь - выборы, а ты в ней Бабурин pic.twitter.com/UkH5aicWGQ— Че за баба (@TashaTale) 19 марта 2018 г.
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