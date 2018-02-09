Завтрак с Трампом разочаровал Собчак

Бессмысленным назвала молитвенный завтрак с президентом США Ксения Собчак. Телеведущую, по ее словам, утомил поток официальных речей – она покинула высокое собрание, так ни с кем и не пообщавшись.

Кандидат в президенты России во время трехдневной поездки в США встретилась с американскими конгрессменами. Ксения Собчак заявила журналистам, что не может сообщить ни деталей переговоров, ни имен всех собеседников – по ее словам, это были беседы "не под запись".

А вот приглашение на молитвенный завтрак с президентом США 36-летней светской львице эффективно использовать не удалось. Мероприятие ее разочаровало – Собчак пробыла там "пять минут", сообщили в штабе кандидата.

По другим данным, Собчак провела на завтраке менее получаса. В кулуарах мероприятия Ксения призналась, что формат ей не понравился – это "абсолютно бесполезное" времяпрепровождение.

"Это неинтересно, это бессмысленные речи. Нет никакой мысли у всех этих выступлений. За счет того, что бесконечно идет поток официальных, ничего не значащих речей, никто не может между собой поговорить", – посетовала Собчак.

Ранее кандидат в президенты выступила в Колумбийском университете в Нью-Йорке. Телеведущая говорила на английском. Она посетовала, что Запад с самого начала не принял новую Россию – самую большую страну в Европе – в свои объятия, а держал ее на дистанции. Собчак призвала Москву и Вашингтон прийти к компромиссу, который в случае России, по ее словам, выглядел бы как отказ от Донбасса "и вывод оттуда своих войск", передает "Би-би-си".

Ксении задали вопрос, почему она ищет избирателей в США и что как кандидат может предложить простому человеку. Собчак пообещала "создать в России комфортные условия для молодых и талантливых россиян", чтобы они захотели вернуться из Америки.