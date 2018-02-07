Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

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Политика

Украине надо в НАТО: "брутал" Яценюк бесится из-за выборов в Крыму

Арсений Яценюк. Фото: GLOBAL LOOK press/Danil Shamkin
Арсений Яценюк убеждает Вашингтон, что Крым – это украинская территория. Экс-премьер Украины требует, чтобы Запад жестко отреагировал на намерение России провести на полуострове выборы президента страны. 
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Владимир Путин "хочет быть переназначенным благодаря голосам украинцев на территории Автономной Республики Крым", утверждает Яценюк. Бывший премьер утверждает, что Крым-  украинская территория, и проводить там выборы российского президента нельзя.

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 Бывший глава украинского кабмина вспомнил и о "кремлевском списке". Яценюк поприветствовал обнародование этого антироссийского документа. По мнению экс-премьера, в перечень надо добавить лиц, которые совершали преступления на Украине и вмешивались в выборы в других странах, передает RT

"Мы ожидаем жесткой реакции со стороны наших западных партнеров и американцев по поводу того, что выборы на украинской территории могут проводиться только в отношении президента Украины, а не президента России", – заявил Яценюк во время визита в Вашингтон. По его мнению, единственный способ пресечь российские "провокации" – как можно скорее принять Украину в НАТО.


Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины зарегистрировала призыв фракции "Народный фронт" помешать организации выборов президента России на территории полуострова Крым. Члены объединения просили о помощи мировое сообщество.

Согласно проекту постановления, намерение Кремля провести 18 марта выборы президента России в оккупированном Крыму "является нарушением Конституции и законодательства Украины, основных принципов и норм международного права, устава ООН, Хельсинкского заключительного акта, Будапештского меморандума 1994 года, Резолюции Генеральной ассамблеи ООН о территориальной целостности Украины № 68/262, принятой 27 марта 2014 года на 68-й сессии Генеральной ассамблеи ООН и других международно-правовых актов".

Как писали Dni.Ru, если Верховная рада примет постановление, то парламент Украины призовет международное сообщество не допустить выборы президента России в Крыму и не признавать их результаты. Напомним, власти Незалежной точно так же не признали выборы в Госдуму России в 2016 году. Однако российские депутаты этого не заметили.

Автор: Андрей Евлампиев7 февраля 2018, 12:51

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