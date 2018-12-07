Порошенко после пьянки сделал странное заявление

Президент Украины Петр Порошенко вновь дал повод для саркастических усмешек и едких комментариев в свой адрес. Пока в стране действует введенное по его же инициативе военное положение, лидер Незалежной публикует в своем микроблоге в Twitter фотографии милых котиков.



"Это – первый пост про кота на моей странице", – заявил украинский лидер. К записи Порошенко приложил фотографию сидящего на подоконнике рыжего питомца. Украинский лидер заявил, что кот – первый житель нового военного общежития в селе Старичи Львовской области.

В следующей публикации он поздравил того самого кота, а заодно и 125 военнослужащих с новосельем. По его словам, всего в Старичах будет восемь общежитий, в которых разместятся около тысячи солдат и офицеров.

Несмотря на все обаяние рыжего питомца, подписчики украинского лидера подобный формат публикаций не оценили. По мнению одних, "котопосты" – последняя попытка Порошенко спасти свой рейтинг за несколько месяцев до выборов. Другие комментаторы посетовали на плачевную ситуацию внутри страны и посоветовали главе Незалежной заняться реальными делами.

Среди пользователей были и те, кто предположил, что котиков Порошенко начал постить в состоянии алкогольного опьянения. Такая догадка не лишена оснований. Украинского лидера последнее время все чаще видят подшофе.

Це - перший пост про кота у моїй стрічці. А цей кіт - перший «мешканець» вже заселеного гуртожитку нового зразка для військових у Старичах, і вже святкує новосілля �� pic.twitter.com/yCmYpJl5H6 — Петро Порошенко (@poroshenko) 6 декабря 2018 г.

Порошенко, впрочем, своих тесных отношений с зеленым змием скрыть даже не пытается. Так, во время запуска аэроэкспресса из Киева в аэропорт Борисполь в начале декабря лидер Незалежной произносил речь заплетающимся языком, чем изрядно повеселил даже стоявших за его спиной чиновников.

По словам бывшего спикера Службы безопасности Украины Станислава Речинского, появление на публике подшофе стало нормой для украинского лидера. "Он реально пьяный последнее время выступает. В Чернигове тоже язык заплетался", – написал экс-чиновник на своей странице в Facebook.